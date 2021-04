'Hij vormt een gevaar', maar verdachte brandstichting Maserati op vrije voeten

Een 34-jarige Doetinchemmer die wordt verdacht van het in brand steken van de auto van scooterimporteur Armando Muis en het afsteken van zwaar vuurwerk bij zijn voormalige flat in Doetinchem, is vrijdag voorlopig op vrije voeten gesteld. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de man wordt op een later moment hervat.

De voorzitter van de rechtbank in Arnhem volgde de letter van de wet en ging daarmee voorbij aan het mogelijke dreigingsgevaar voor het gezin Muis en een oud-collega van de verdachte, die tegen hem getuigde. Zij verliet in tranen de rechtbank.

Dat betekende een onverwacht einde van een zitting, die ook een vreemd begin kende. De verdachte weigerde namelijk naar de rechtbank te komen en de zitting bij te wonen. "Alles wordt omgedraaid en hij wordt toch niet geloofd. Ook niet door de rechtbank", verklaarde zijn raadsman.

Ontslagen wegen wangedrag

De verdachte, wegens frequent wangedrag ontslagen bij het bedrijf van Muis, zou op 17 juni 2019 bij diens toenmalige woning aan het Hof van Rome in Doetinchem uit wraak zijn dure Maserati in brand hebben gestoken. Daarvoor, op 24 april 2018, zou hij bij zijn toenmalige flat aan de Beethovenlaan in Doetinchem zwaar vuurwerk tot ontploffing hebben gebracht.

Een oud-collega, die tegen hem getuigde, zou met pepperspray in het gezicht zijn gespoten en vanuit de gevangenis telefonisch zijn bedreigd. De man had al een flink strafblad en zat nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. De officier van justitie zette hem neer als 'agressief en manipulatief' en hij zou weigeren mee te werken aan een onderzoek naar een vermeende gedragsstoornis. Daarom werd hij ook opgenomen in het Pieter Baan Centrum.

Getuige trok verklaring weer in

De verdachte schoof na zijn aanhouding een getuige naar voren die verklaarde dat hij bij de verdachte was geweest in de nacht dat de auto in vlammen op ging. Die getuige trok die verklaring later weer in en werd opgepakt voor meineed. "Het kwam erop neer dat ik hem een alibi moest verstrekken, maar na het lezen van het dossier schrok ik zo, dat ik goed heb nagedacht. Ik was die nacht niet bij hem", vertelde de getuige voor de rechters.

Gedoe over 'een voorstel'

Hij had ook verklaard benaderd te zijn door het Openbaar Ministerie (OM); een officier van justitie zou hem 'een voorstel' hebben gedaan. De getuige kon zich niet meer herinneren wat het vermeende voorstel inhield. "Dit moet glashelder uitgezocht worden", zei de advocaat van de verdachte. "Ik stel voor om alle getapte telefoongesprekken van mijn cliënt vanuit het Pieter Baan Centrum naar de getuige af te luisteren, want wie zegt de getuige nu wel de waarheid vertelt? En hoe zit het met dat voorstel?"

Zaak aangehouden

De advocaat vroeg om onderzoek en aanhouding van de rechtszaak. Daar ging de rechter in mee. Maar de raadsman wilde dus ook dat zijn cliënt zijn vrijheid terug zou krijgen, want hij zat bijna 22 maanden vast voor een aanklacht van brandstichting. Veel langer dan de straffen in vergelijkbare gevallen in het land.

'Mijn naam te grabbel gegooid'

De officier van justitie reageerde verontwaardigd. "Mijn naam wordt te grabbel gegooid en dat neem ik hoog op. Ik heb de getuige geen voorstel gedaan. Dat zou ik nóóit doen", zei ze op felle toon. Zij wil dat de verdachte tbs met dwangverpleging krijgt, "want hij moet behandeld worden. Dat is nog nooit gebeurd. Hij vormt een gevaar."

Volgende zitting

De rechter ging echter met de raadsman van de verdachte mee: "Mij lijkt tbs niet direct aan de orde, de hechtenis wordt per vandaag opgeheven." De 34-jarige Doetinchemmer, inmiddels zonder vaste verblijfplaats, blijft verdachte en zal bij de volgende zitting opnieuw worden opgeroepen.