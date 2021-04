BEKERKOORTS | Een heel huis geel en zwart, deze supporters zijn er meer dan klaar voor

Zijn voortuin, zijn woonkamer en zijn achtertuin zijn bijna helemaal geel en zwart. En dat moet ook, vindt Tonny Kasteel. "Dit moeten we groots aanpakken, we moeten de jongens steunen voor de finale. Hopelijk verrassen ze ons en winnen ze." Drie dagen was Kasteel bezig met het versieren van zijn huis, maar dat deed hij met alle liefde. "De jongens hebben de steun hard nodig, het wordt namelijk moeilijk tegen Ajax. Maar kans om te winnen maak je altijd."

Binnen, in zijn woonkamer, heeft Kasteel een eigen Vitesse-wand gecreëerd. "Er hangt een opener, een shirt, een kerstbal, een vaantje, sjaals. Ik ben hier echt supertrots op, daar mogen ze ook niet aankomen hoor. De enige die daaraan komt, ben ik."

De steun moet Vitesse dus gaan helpen. En als Vitesse wint, dan gaat Kasteel helemaal uit zijn dak. "Ik heb het vuurwerk al klaarliggen. Dat gaat de lucht in hoor. We gaan helemaal los."

'Op 1,5 meter op de Markt'

Supporter Jan Artz denkt ook dat er een groot feest komt als Vitesse wint. "Dit team kan ook winnen, ze gaan het gewoon doen. Ik hoop dat het daarna heel gezellig wordt op de Markt. Dan gaan we daar maar op 1,5 meter van elkaar staan."

Angst voor Ajax heeft Artz niet. "Als ik naar Vitesse kijk, zie ik twee spelers die meer niveau hebben dan de meesten bij Ajax. Daarnaast doet Vitesse het goed met deze trainer. De laatste jaren heb ik mezelf verveeld bij Vitesse, maar met deze trainer is het prachtig. Arnhem is de provinciehoofdstad en Vitesse laat nu zien waarom. Laten we er gewoon voor gaan."

Geen feest in GelreDome

Huis-dj van Vitesse, Jan-Willem Gijsbers, zou eigenlijk de boel opwarmen in GelreDome zondag, maar dat feestje gaat niet door. Nu lijkt hij de wedstrijd thuis te moeten gaan kijken. "Maar mijn gevoel bij de wedstrijd is nog steeds heel goed. We moeten er vol tegenaan gaan."

Dat Vitesse vorige week tegen ADO niet zo'n goede generale repetitie had, zegt Gijsbers niks. "Dat is ook weer Vitesse."

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. Je hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale