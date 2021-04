Maakt de ijskoude Wim Hof-methode Linda gezonder en gelukkiger?

Wim Hof heeft meer dan twintig records op zijn naam staan, dus ik kan daar niet ongetraind naartoe. Bovendien ben ik een ontzettende koukleum. Ik zoek contact met Stanley Koemans, viervoudig Nederlands kampioen boksen. Ook hij is in de ban van de Wim Hof-methode. Iedere week gaat hij met collega boksers het natuurwater in.

Deze week mag ik mee. Ik moet om 07.30 uur bij een waterplas in de buurt van Netterden zijn. Ter voorbereiding heb ik op verzoek van Stanley drie dagen koud afgedoucht. Dat viel niet mee dus, maar het is me gelukt. Zou het me ook lukken om natuurwater van 3 graden te trotseren?

Kijk hier ijskoud mee met Linda. De tekst gaat verder onder de video

Veel energie vrij

De Wim Hof -methode bestaat uit drie pijlers: koudetraining, ademhalingstechnieken en inzet. Met ademhalingstechniek en inzet lukte het mij onder begeleiding van Stanley om drieëneenhalve minuut in de natuurplas te blijven zitten. Daarbij kwam zoveel energie vrij, dat ik sta te popelen om Wim Hof te

ontmoeten. Want wat doet dat koude water met je waardoor je je zo lekker voelt? Kan iedereen dit zomaar doen? Stanley beweert zelfs dat hij sinds het toepassen van de Wim Hof methode nooit meer ziek is. Dat zou betekenen dat de methode ons kan wapenen tegen virussen en bacteriën. En dus ook tegen het coronavirus? Ik bespreek het allemaal met Wim.

Linda komt na drieƫneenhalve minuut het natuurwater uit samen met bokser Stanley Koemans. Foto: Omroep Gelderland

Een waar paradijs

The Iceman heeft een waar paradijs in Stroe: een ijsbad, een zwembad, hot tubs en zelfs een rots met een waterval. Ik kijk m'n ogen uit. Maar ik ben gekomen om te leren en te kijken of ik mezelf kan overtreffen door in een ijsbad te gaan zitten. Voor ik het mag proberen, doen we eerst in badkleding wat oefeningen in de tuin zodat ik de stress, die het ijswater veroorzaakt aan kan. We gaan planken en doen een oefening waarbij ik vanuit, m'n dijen oerkracht

in mezelf naar boven moet halen.

Foto: Omroep Gelderland

'Niet nadenken'

Bij alle oefeningen die hij doet speelt de ademhaling een grote rol. Het zijn vooral diepe ademhalingen en hoorbaar. Het werkt meditatief. Normaal

gesproken zou ik het nu al vreselijk koud hebben, gewoonweg omdat ik op blote voeten in het gras sta terwijl het buiten 5 graden is. Maar door de oefeningen heb ik het niet koud. Totdat ik voor het ijsbad sta en Wim hoor roepen: 'Niet nadenken.' Kan deze koukleum, die iedere nacht met sokken aan slaapt, een ijsbad aan? Bekijk dan de video bovenin dit artikel!

Het trainingscentrum van Wim Hof in Stroe. Foto: Omroep Gelderland