BEKERKOORTS | Henk Fraser over Oussama Tannane: 'Hij verdient meer respect'

De huidige trainer van Sparta denkt nog graag terug aan de bekerzege van vier jaar geleden. AZ werd in een kolkende Kuip met 2-0 verslagen. Fraser was de geestelijk vader van het succes. Hij schetst het elftal van toen als een collectief met steeds weer andere uitblinkers. "In de kwartfinales speelden we thuis tegen Feyenoord. Dat was voor mij natuurlijk wel extra bijzonder. Guram Kashia stond toen echt op in die wedstrijd", vertelt de voormalig voorstopper van de Rotterdamse club.

Leider

"Maar in de halve finales tegen Sparta vond ik Lewis Baker de uitblinker. Het ging moeizaam. Er zat al veel spanning op. En in de finale was Ricky van Wolfswinkel natuurlijk beslissend met twee goals. We hadden een elftal zoals ik het team van Feyenoord herinner waarin ik zelf speelde. Met een groot aantal persoonlijkheden. Spelers met een duidelijke mening in de groep waarbij Kashia de aanvoerder was en leider met uitstraling."

Verbinder met humor

Van Wolfswinkel was in de selectie van Vitesse misschien nog wel bepalender. "Je kunt ook een leider zijn zonder dat je aanvoerder bent", legt Fraser uit. "Hij was een uitstekende verbinder. In de groep zaten veel nationaliteiten, maar ook door de humor van Ricky ontstond er een hecht collectief. De groep pakte veel dingen zelf op. Ik hoefde vaak alleen maar bij te sturen."

Stille genieter

De ereronde op wagens door de stad en de massale huldiging voor het provinciehuis in Arnhem staan bij Fraser voor altijd op het netvlies. "Wat ik vooral mooi vond was dat iedereen met elkaar bezig was. Als je een prijs wint, brengt je dat dichter bij elkaar. Ik zag mensen die niet altijd een even goede relatie met elkaar hadden, elkaar toch knuffelen. Dat had ik niet verwacht. Wat ik deed? Ik keek vooral naar mijn spelers. Dat is mijn manier. Ik ben een stille genieter."

Vitesse sloeg tegen AZ toe in de tweede helft. Fraser: "We waren erg aan elkaar gewaagd. Er werd niet zo veel gecreëerd. AZ was de favoriet en we kwamen in het begin ook echt goed weg met een bal op de lat. Daarna raakte de wedstrijd wat meer in balans en werd het ook saaier. Wij kozen ervoor om vanuit de organisatie te blijven voetballen en vooral goed in de wedstrijd te blijven. En dat lukte."

Frisser

Fraser had zijn spelers verteld over het zware seizoen dat AZ doormaakte. "Ze overwinterden ook in Europa. Daar moesten ze veel energie in steken en dat zagen wij natuurlijk. Wij kozen voor een rustige voorbereiding en zijn ook in Noordwijk blijven trainen op tijden waarop de wedstrijd werd gespeeld. We wilden aan het eind van de wedstrijd toeslaan en wisten dat daar onze mogelijkheden lagen. We waren frisser dan AZ."

Feest bij Vitesse op het veld in De Kuip Foto: ANP

Volksfeest

"Ik heb er ontzettend van genoten. Als trainer kun je dat ook iets meer dan als speler. Dan ben je namelijk zo geconcentreerd met die wedstrijd bezig. Ik heb vier keer de beker mogen winnen bij Feyenoord, maar als trainer kon ik nu pas echt genieten van de ambiance. Ik liep voor de wedstrijd door die tunnel naar boven en links zag je die duizenden supporters van Vitesse in het geel zwart. Het was één groot volksfeest. En rechts zaten ze allemaal in het rood van AZ. Als ik er nu aan denk, krijg ik weer kippenvel."

"Het is ontzettend jammer dat er nu geen publiek bij is. Begrijpelijk in deze tijd hoor, maar Vitesse had er misschien wel het verschil mee kunnen maken. De fans van Ajax zijn dit soort wedstrijden namelijk veel meer gewend. Het is meer gewoon voor ze."

Gewend

Ajax werd donderdagavond in Rome uitgeschakeld in de Europa League. Fraser ziet er geen nadeel in voor de Amsterdammers. Ook niet in mentaal opzicht. "Nee hoor, Ajax zal er zeker staan. Nu is dit een extra belangrijke wedstrijd voor ze. Spelers van een club als Ajax zijn het gewend om snel te schakelen. Ze zullen er doodziek van zijn dat ze eruit liggen, maar zondag hebben ze daar op het veld geen last van."

Superfan van Tannane

Toch schat Fraser Vitesse zeker kansrijk. "Ze hebben veel wapens en spelen in een systeem dat de trainer er met veel inzicht fantastisch heeft ingebracht. Vitesse heeft spelers die het verschil kunnen maken en dat zijn natuurlijk Richedley Bazoer maar met name Oussama Tannane. Ik ben een superfan van Tannane."

Het duo kent elkaar uit de jeugd van PSV, waar Fraser toen werkte. "Als trainer heb ik een bepaald etiket opgeplakt gekregen en dit zal je daarom van mijn niet meteen verwachten, maar ik kijk ook graag naar aanvallend ingestelde voetballers. Tannane is speciaal. Ik vind hem bovendien een fantastische gozer. Als hij boos is, is hij ook echt boos. Ik houd van dat soort type mensen."

Temperament

Tannane krijgt ondanks zijn goede seizoen ook regelmatig kritiek. Bij een aantal clubs werd hij weggestuurd en botste hij met trainers en teamgenoten. De middenvelder voelt zich nog wel eens onbegrepen. "Ja, ik vind dat hij wel wat meer respect verdient. Maar wij zijn er goed in om mensen op een bepaalde manier te boetseren zoals wij dat graag zien. Nederlanders zijn nuchtere mensen en houden er ook van mensen in hokjes te zetten. Tannane is iemand met veel temperament en soms moet je dat beteugelen. Je kunt niet te ver gaan. Maar hij beslist wel wedstrijden voor je."

