Gladde slang gezien in Bergherbos? Meld het!

De gladde slang is naast de adder en de ringslang een van de drie slangen die in ons land voorkomen. Het is de meest zeldzame van de drie en is ook nog eens heel erg schuw. De slang kan niet horen, maar is wel in staat om de kleinste trillingen op te merken, vertelt ecoloog Rolf van Leeningen van natuurbeschermingsorganisatie RAVON. Dat maakt het moeilijk om het leefgebied van de slang in kaart te brengen. Hulp van wandelaars die in het Bergherbos toevallig een slang tegenkomen is daarom welkom.

Hoe herken je de gladde slang?

De gladde slang is lichtgrijs tot donkerbruin van kleur. Op de rug zit een patroon van donkere vlekken en er loopt een streep bij het oog, vertelt Van Leeningen voor de camera van Omroep Gelderland. De slang wordt zo'n 60 centimeter lang. Ook de hazelworm komt in het gebied voor. Deze pootloze hagedis wordt weleens verward met de gladde slang. Deze dieren zijn egaal bruin en hebben dus geen vlekkenpatroon. Ook beweegt een hazelworm minder soepel dan de gladde slang.

Hazelworm Foto: Laurens Tijink

Reptielencorridor

Dwars door het Bergherbos is een 6 kilometer lange reptielencorridor aangelegd. Die verbindt de twee afzonderlijke leefgebieden van de gladde slang, zodat de populatie zich daar kan uitbreiden. Om te zorgen voor meer zonnige plekjes zal de verbindingszone de komende jaren worden verbreed.

"Kom je tijdens een wandeling of fietstocht in het Bergherbos een gladde slang tegen, dan horen we dat graag", zegt boswachter Janine Pelgrom van Natuurmonumenten. Op www.natuurmonumenten.nl/bergherbos staat een formulier waarmee de waarneming kan worden doorgegeven.

"Het zou heel fijn zijn iedereen zijn ogen en oren goed open wil houden de komende tijd in het Bergherbos, zodat we zoveel mogelijk meldingen binnen krijgen." Pelgrom benadrukt nogmaals dat het daarbij absoluut de bedoeling is om op de opengestelde wegen en paden te blijven om zo de rust voor de gladde slang en de andere dieren in het Bergherbos te bewaren.