Ook dit jaar een streep door Appelpop: 'De risico's zijn te groot'

Juist die garantieregeling is hard nodig om het festival door te laten gaan, aldus de organisatie. Maar gratis festivals en onbetaalde organisaties komen niet in aanmerking.

Voorzitter Kees van Keulen: "En dan hadden we wel allerlei organisatorische wijzingen door kunnen voeren, maar dan nog hadden we buiten de regels van het garantiefonds gevallen. Daarnaast is het lastig om aan alle dan geldende coronaregels te voldoen."

Hij vervolgt: "Willen we het bijvoorbeeld door laten gaan voor maximaal tienduizend bezoekers, dan valt ons verdienmodel in duigen en krijgen we de begroting niet gedekt. Nemen we dan te grote risico’s, dan heb je kans dat we als festival niet meer terug kunnen keren."

De volgende editie staat nu gepland op 9 en 10 september 2022.

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis