Testdag bij Monkey Town uitgesteld, want teststraat is niet open

De testdag bij Monkey Town in Apeldoorn gaat niet door, omdat de teststraat voor een testbewijs daar nog niet open is. De indoor speelhal wil bezoekers niet vragen ver te reizen voor een test.

Monkey Town in Apeldoorn zou zaterdag 17 april een dagje opengaan voor bezoekers met een negatief testbewijs. Het was onderdeel van de landelijke pilot Testen voor Toegang.

Maar het gaat niet door, omdat de snelteststraat in Apeldoorn niet op tijd opengaat. De enige plek in Gelderland om je dan te laten testen voor deze pilot, is Arnhem. "Monkey Town vindt het niet passend dat bezoekers in bijvoorbeeld Zwolle of Arnhem zich moeten laten (snel)testen", laat de organisatie weten.

Tweede testevenement dat niet doorgaat

Het is niet het eerste testevenement dat niet doorgaat. Ook het kijken naar de bekerfinale van Vitesse-Ajax op een groot scherm in het GelreDome ging niet door. Dat was zowel vanwege de geringe animo als omdat de teststraat in Arnhem dat weekend al vol zat.

Monkey Town hoopt nu op 24 april een dagje open te mogen. Ze is daarvoor nog in overleg met de overheid. Bezoekers die al een kaartje hadden gekocht voor de 17e, kunnen de 24e terecht.

