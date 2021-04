Tankstation op natuurrijke grond, 'dat is belachelijk!'

Rond de plek waar het tankstation mogelijk verrijst, verzamelen zich rond het middaguur tientallen mensen. Ook Martine Berends (PvdA) en Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) zijn erbij. Allemaal zijn ze fel tegenstander van de plannen voor een pomp op deze natuurrijke locatie.

Bekijk hier een video over de manifestatie tegen het pompstation:

Omwonenden vrezen voor het natuurschoon, voor hun rust en zijn bang voor vervuiling. In de jaren 80 lag er hier een grote vijver met vervuild water, vertelt omwonende Jillian Timmer: "Het werd gebruikt om afvalwater te lozen. Toen hebben wij als gemeenschap heel veel geld uitgegeven om die grond hier weer schoon te krijgen. Het zou heel erg zonde zijn als we dat nu weg zouden moeten halen."

'Belachelijk'

Annelies van Eijk woont al decennia naast het stukje bos. Ze gaat er graag wandelen: "Het is voor mij echt een uitgaansplekje, ja. Echt een mooi stuk natuur." Dat juist op die plek mogelijk een benzinepomp komt, daar kan zij met de pet niet bij: "Dat is belachelijk! Want er zijn al vijf benzinepompen in de omgeving."

Tekst gaat verder onder de foto:

Martine Berends en Maaike Moulijn bij hun protestbord. Foto: Omroep Gelderland

Een week geleden plaatsten de Apeldoornse politici Berends en Moulijn een bord met de tekst 'Streng verboden toegang. Hier geen vervuiling meer. Tanken in de natuur is levensgevaarlijk', om hun misnoegen kenbaar te maken.

Serieuze plannen

De plannen voor een nieuw tankstation hangen samen met het vlakbij gelegen dorp Ugchelen. Dat gaat flink op de schop. Er komen onder meer woningen op de plek waar nu een benzinepomp staat. En dus werd er gezocht naar een alternatief.

Er ligt nu een intentieovereenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van die benzinepomp om een tankstation te bouwen op de hoek van de Winkewijertlaan. En die plannen zijn serieus.

Tekst loopt door onder de foto:

Het protestbord tegen de benzinepomp. Foto: Omroep Gelderland

'Gevoelig voor mening omwonenden'

Het probleem voor Berends en Moulijn: zij kunnen hier politiek nog niet zoveel mee. Want het plan moet nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. En dat kan wel even duren.

Berends is bang dat áls het zover is, de coalitiepartijen het plan zullen steunen. Maar zij zegt daar wel bij: "We gaan weer een verkiezingsjaar in (de gemeenteraadsverkiezingen, red). Dan zijn partijen toch vaak nét iets gevoeliger voor de meningen van omwonenden."

Heeft dit nog toekomst?

De twee hopen dat het niet zover hoeft te komen. Een alternatieve locatie zou beter zijn. Hoewel zij zich met de omwonenden ook afvragen hoeveel leven zo'n tankstation met fossiele brandstoffen nog beschoren is, in een tijd waarin hard wordt ingezet op verduurzaming.