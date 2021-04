Drukte in de modelbouwzaak door corona

Veel mensen houden tijd over in deze coronatijd en halen hun oude soms al jaren ongebruikte treintjes en vliegtuigjes weer van zolder. Nieuwe accu erin, verfje erop en spelen maar. Logisch dat er intussen een tekort ontstaat in dat soort onderdelen.

Kwastjes, verf, accu's; het komt voor het merendeel uit China en leveringen binnenkrijgen is moeilijk, volgens Rob, eigenaar van een modelbouwwinkel in Elst. "Ik heb het druk met deze reparatieorders, maar de moeilijkheid is om de onderdelen geleverd te krijgen."

Bekijk de video. Tekst gaat verder onder de video.

Bevoorrading een probleem

Natuurlijk zijn er ook veel nieuwe hobbyisten die hun eerste trein of radiografisch vliegtuigje willen aanschaffen. Een jonge klant zegt dat hij begonnen is met modelbouw sinds het begin van de coronapandemie. "Toen ben ik best wel snel gaan uitbreiden en er meer mee gaan doen." Als het buiten geen lekker weer is, is de jongen aan het poetsen en sleutelen. "Maar als het mooi weer is, kun je lekker buiten rijden en van het zonnetje genieten".

Maar volgens Rob is een keuze niet makkelijk. "Niet alles is meer op voorraad. Het wordt dus puzzelen en meten om iets van je gading te vinden."