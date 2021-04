Tientallen auto's vernield in parkeergarage: 'Stop met dit soort zinloze flauwekul!'

Een van de getroffenen meldde zich vrijdagmorgen bij Omroep Gelderland. Hij is woest. "Waarom doe je dit?!"

Frank Pluym heeft een autobedrijf aan de Griftdijk in Oosterhout en samen met zijn zoons Stijn en Daan zit hij bij toerbeurt op de Wegenwachtbus. Als die bus niet rijdt, staat die in de parkeergarage in de Nijmeegse binnenstad.

Bekijk de video, de tekst gaat eronder verder.

Volgens Pluym, die door zijn zoon Daan werd gewaarschuwd, zijn met uitzondering van de voorruit alle ruiten ingeslagen. "In de hele bus ligt glas. We zijn ook spullen kwijt", foetert de garagehouder.

In de bus ligt aan de bestuurderskant een druppel bloed. Het spoor wordt onderzocht door de forensische recherche.

Aanhouding niet duidelijk

De politie zou een verdachte hebben opgepakt voor de vernielingen, meldt Pluym. "Hij had zich gemeld bij de eerste hulp met snijwonden en een onsamenhangend verhaal afgestoken."

De schade aan de achterkant van de bus. Foto: Omroep Gelderland

Een politiewoordvoerder kon dat vrijdagochtend niet bevestigen. "Het zou kunnen hoor", houdt Henk Kremer een slag om de arm. "Onderzoek moet een mogelijk verband uitwijzen."

De Nijmeegse politie is druk bezig de eigenaren van de beschadigde auto's te pakken te krijgen voor aangifte, voegt Kremer toe.

Frank Pluym bij de vernielde Wegenwachtbus, waaruit ook spullen zijn verdwenen: 'Overal ligt glas.' Foto: Omroep Gelderland

Verband met corona?

De gedupeerde garagehouder annex wegenwacht is witheet. Hij legt een verband tussen de vernielingen en de coronamaatregelen, al is het maar de vraag of dat verband er is. Hij zegt: "Ik begrijp heel goed dat er mensen gestrest zijn vanwege corona, maar hou op met dit soort zinloze flauwekul. In onze garage hebben we elke week wel twee besmettingen door corona, waardoor de rest harder moet werken. Ik kan dit er niet bij hebben."

Minstens zo belangrijk: "De Wegenwachtbus staat nu zeker een week stil. We doen dit nu twee jaar, zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar. Daan, Stijn en ik wisselen elkaar af. Het is zo mooi werk, wegenwacht zijn. Je helpt mensen, je moet een beetje met mensen kunnen omgaan en je moet bij pechgevallen heel inventief zijn. Door zo'n minkukel kunnen we nu geen mensen helpen."