Vermiste man (80) uit Doesburg lag vier dagen in Duits ziekenhuis

De man was zondagmiddag vertrokken in zijn auto en sindsdien was er niks meer van hem vernomen. Tot hij deze donderdag in een taxi opdook bij zijn nichtje, die hem normaal meerdere keren per dag verzorgt.

Volgens de politie heeft de Doesburger vier dagen in een Duits ziekenhuis gelegen, waar hij ook is geopereerd. Waaraan is niet bekend. De 80-jarige zou het naar omstandigheden goed maken.

Ernstige zorgen

De politie maakte zich ernstig zorgen om de vermiste man, omdat hij doof, zeer slecht ter been en ernstig ziek is. Ook het bestuderen van camerabeelden leverde niets op. "Het lijkt wel of hij van de aardbodem is verdwenen", sprak een woordvoerder eerder deze week.

De politie hield er al rekening mee dat hij naar Duitsland was gereden, omdat hij daar een zwager heeft.

Zie ook: Politie maakt zich zorgen om vermiste man (80) uit Doesburg