Tiel onderzoekt nieuwe start voor najaarskermis: 'Met elkaar weer één worden'

Het besluit om de najaarskermis in Tiel te schrappen, heeft aardig wat stof doen opwaaien. Ook in de gemeenteraad waarin nu het initiatief genomen is om een brede werkgroep te vormen die gaat nadenken over hoe de kermis weer succesvol moet worden.

Dat klinkt als muziek in de oren van Hans Eckelboom. De pater familias van deze kermisfamilie uit Rumpt kwam als kind al in de woonwagen naar Tiel voor de kermis. Hij wil graag meedenken over de invulling. "Een oude boom moet je niet verplanten", zegt hij. "En zo moet je zo'n oude traditie ook niet aan de kant gooien. Je moet de wortel zoeken om die weer levend te maken."

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder

Hij is ervan overtuigd dat de oude kwaliteiten van de kermis altijd blijven aanspreken. "Als mensen geen plezier kunnen maken, worden ze overspannen", zegt hij. "Op de kermis kun je zonder geld uit te geven vertoeven. Je komt er bekenden tegen die je soms jaren niet gezien hebt. Mensen uit de straat die het hele jaar ruzie hebben met elkaar. Met de kermis drinken ze samen een pilsje en zijn ze het vergeten. Dat is een kermis: met elkaar weer één worden."

Verontwaardigde reacties

De vele verontwaardigde reacties vanuit de inwoners op het schrappen van de kermis zijn voor fractievoorzitter Wim de Boer (Partij van de Burgers) aanleiding om zitting te nemen in de werkgroep. "Als al die mensen die zich er nu druk over maken naar de kermis waren gegaan dan hadden we dit gesprek helemaal niet hoeven voeren", zegt hij. "Dat moeten we ook erkennen. Maar aan de andere kant kunnen we er ook weer nieuw leven in brengen. Denk bijvoorbeeld aan een jaarmarkt erbij."

Andere ideeën zijn om weer een betere verbinding te maken met de binnenstad door bijvoorbeeld daar kinderattracties te plaatsen. De kermis verhuisde aan het begin van deze eeuw van de binnenstad naar de open vlakte van de Waalkade. Veel inwoners zijn het erover eens dat dit zeker de najaarskermis geen goed heeft gedaan.

Binnenstad betrekken

"Het is een utopie om te denken dat we die hele kermis weer naar de binnenstad krijgen", zegt De Boer. "De Waalkade is het evenemententerrein van Tiel. Maar een invulling om de stad er meer bij te betrekken zou een logische stap zijn."

Het streven is om snel tot een werkbaar plan te komen, zodat er nog dit jaar een vernieuwde najaarskermis is. De Boer: "Het zal moeilijk worden met de corona natuurlijk, maar we willen er wel voor gaan om het dit jaar toch te kunnen organiseren."