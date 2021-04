Iris werd streng gecontroleerd door haar moeder: 'Ze checkte mijn telefoon dagelijks'

Iris Buitelaar (15) uit Arnhem voelde zich beperkt in haar vrijheid door haar moeder. Die hield haar streng in de gaten. "Ze checkte elke dag mijn telefoon, dat vond ik echt niet fijn. "

"Ik wilde ook mijn privacy," zegt Iris. Haar moeder controleerde haar vooral toen ze haar eerste vriendje had. "Toen deed ze het omdat ze niet wilde dat ik rare dingen zou doen." De Arnhemse deelt haar verhaal in Koepel van Vrijheid, een programma waarin 6 jongeren 72 uur opgesloten zitten en ontdekken wat vrijheid voor hen betekent.

Bekijk hier de hele aflevering van Koepel van Vrijheid. De tekst gaat daarna verder.

Schermtijd

Ze kreeg schermtijd opgelegd: maximaal één uur per dag mocht ze bezig zijn met haar telefoon. "Dus dan 20 minuten op Instagram, 5 minuten op WhatsApp en nog 35 minuten op Snapchat. Ik voelde me zo beperkt. Want iedereen om mij heen zat wél de hele dag op zijn telefoon. En dan zat ik daar bij, niks te doen."

Stiekem doen, omdat het was verboden

Ze was ook een rebelse puber, zegt ze zelf. Ze was soms ook lastig. Maar dat kwam juist ook omdat haar moeder zo streng was. "Omdat ze mij dingen verbood, ging ik juist een hoop dingen stiekem doen."

Op een gegeven moment was het niet langer houdbaar: ze gingen samen in therapie. Dat bleek een gouden stap. "We zijn samen het proces ingegaan", vertelt Iris. "Mijn moeder leerde mij loslaten, en ik heb nu geen schermtijd meer."

'Je moet het samen doen'

Het gaat nu een stuk beter, zegt ze. "Ik heb ook geleerd meer mij gevoel te uiten naar mijn ouders." Ze was voorheen erg gesloten en deelde weinig. "Ik snap nu dat mijn ouders graag willen weten wat hun kleine meisje allemaal uitspookt. Ze willen gewoon in mijn leven zijn."

Als ze alleen in therapie was gegaan, was het niet goed gekomen denkt Iris. "Dan was er niks veranderd. In zo'n situatie moet het van beide kanten komen. Je moet er beiden aan werken als je er iets aan wil doen."