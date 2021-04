Oud-commandant Mart de Kruif: 'Mijn kinderen kregen training om niet ontvoerd te worden'

"Ik werd op een gegeven moment gebeld door mijn baas, generaal Peter van Uhm. Hij zei: Mart, je gaat op uitzending", vertelt de oud-commandant, wonend in Laag-Keppel, over zijn ervaring. "Geen half jaar maar een jaar. Naar Afghanistan en je krijgt 45.000 mensen onder je. Oef, oke..." Maar de grootste 'schok' moest toen nog komen.

De Kruif vertelt zijn verhaal aan de deelnemers van Koepel van Vrijheid: zes jongeren die 72 uur opgesloten zitten in de Koepelgevangenis in Arnhem, om te kijken wat vrijheid voor hen betekent. Het programma zie je iedere zaterdag op TV Gelderland.

'Je krijgt bescherming'

"Toen zei Van Uhm: 'vanaf nu zijn jij en jouw familie een doel voor de Taliban. Dus jij krijgt bescherming. We gaan je huis een beetje verbouwen, je krijgt gepantserd glas. En we gaan je kinderen achtervolgingstraining geven, dat ze niet elke dag de zelfde route naar school lopen, want dat kan gevaarlijk zijn.'"

Van amateurtrainer naar coach van FC Barcelona

De Kruif wist even niet waar hij het zoeken moest. "Ik dacht, what the fuck?! Hoe vertel ik dit mijn kinderen en vrouw?" Maar dat was niet het enige: hij gaf ook plots leiding aan 45.000 personen. "Het voelde een beetje alsof ik van een trainer van een amateurclub ineens de coach van FC Barcelona was geworden."

Maar hij ging en hij gaf die leiding. In Afghanistan gebeurde veel. Hij verloor er een Amerikaanse collega, kapitein Kyle van de Giese. Dat hakte er behoorlijk in. Toen hij dat hoorde, was zijn eerste reactie naar buiten gaan. "Om even hartgrondig te vloeken. Je bent dan 5 minuten niet inzetbaar."

Bekijk hier het verhaal over het verlies. Tekst gaat verder na de video.

Zijn werk vond plaats in Zuid-Afghanistan, het gevaarlijkste stuk van het land toen. "We hadden zo'n 40 tot 50 acties per dag waarop we beschoten werden en terug moesten schieten, dat is echt heel veel", zegt de Kruif.

'Oorlog is niet moedig of dapper'

Hij laat een foto zien van de markt in de stad Kandahar die volledig in puin ligt. "Er was net een bomaanslag geweest. Er liepen daar vooral vrouwen en kinderen. Ik kon het niet opbrengen om te tellen hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen."

Bekijk hier de foto. Tekst gaat daarna verder.

De Kruif laat de ontplofte markt in Kandahar zien. Foto: Omroep Gelderland

De heftige foto brengt hem op de volgende woorden. "Iedereen die zegt dat oorlog moedig is, en dapper en leuk... Stop er maar mee. Het is gewoon helemaal niet leuk. Oorlog is heftig."

Koepel van Vrijheid verschijnt elke zaterdag om 10.00 uur op het YouTube kanaal van Omroep Gelderland. Om 17.20 kun je het zien op TV Gelderland, daarna wordt het ieder uur herhaald. Bekijk hier de hele uitzending met Mart de Kruif.