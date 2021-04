Studenten Graafschap College bezorgen kinderen uit arme gezinnen onvergetelijke dag

Ruim 500 studenten van het Graafschap College in Groenlo bezorgen 220 kinderen uit arme gezinnen in de oostelijke Achterhoek een onvergetelijke dag. Bij de wekelijkse krat met boodschappen van de voedselbank zit ook een grote boodschappentas met cadeaus.

De tassen vol cadeaus voor de kinderen tot 13 jaar is het resultaat van de jaarlijkse kerstactie op het Graafschap College. De kerstactie 'Cadeau voor een kind' was bijzonder, met een recordopbrengst van 13.741,45 euro. Maar óók doordat de studenten ditmaal gehinderd werden door de coronamaatregelen. Na de opstart werd het een digitale actie en in de praktijk liepen de studenten tegen de veiligheidsregels aan.

Grote bewondering

Maar ze lieten zich niet ontmoedigen en bedachten tal van acties die het nodige geld hebben opgebracht. "Dit heeft onze stoutste dromen overtroffen", zegt Roy Gries van de kerstcommissie van het Graafschap College. "We hebben er grote bewondering voor hoe de kinderen het hebben opgepakt in coronatijd. Het gaat om bijna 50 euro per kind dat is opgehaald met de acties."

De hoge opbrengst is mede het gevolg van het feit dat de directie van het Graafschap College de actie omarmde; de leerkrachten konden bij de keuze voor het jaarlijkse kerstcadeau ook de kerstactie in Groenlo aanvinken. "De collega's hebben aangegeven zich ook te kunnen vinden in het goede doel", zegt Els Bouwmeester van de kerstcommissie in Groenlo. "We houden al 20 jaar een kerstactie en dit is het hoogste bedrag dat we in al die jaren hebben opgehaald."

'Iets educatiefs'

Behalve cadeaus voor elke leeftijdscategorie, van Monopoly tot een dartsbord, krijgt elk kind een leesboek voor zijn of haar leeftijd in de tas. "We wilden ook iets educatiefs doen", zegt Bouwmeester. "Veroni Snijder van Kramer (boekhandel, red.) in Winterswijk heeft ons geholpen door de boeken uit te kiezen."

De tassen voor de 220 kinderen zijn donderdag naar de hoofdvestiging van de Voedselbank Achterhoek-Oost in Lichtenvoorde gebracht, waar ze worden verdeeld over de locaties in Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Gries: "Naast de voedselpakketten krijgen de ouders ook een tas voor hun kinderen mee. Stel je een gezin met zes kinderen voor. Hoe zou dat voor ze zijn? Prachtig toch?"