NEC'er El Karaouni twijfelt over vasten op de wedstrijddag

"Ik vind het altijd een mooie maand. Dit is de derde dag. Je komt met familie samen en vasten natuurlijk. Tussen vier en vijf 's-ochtends en tussen acht en negen 's-avonds. En daarna kun je je lekker vol eten."

"Maar ik weet nog niet of ik morgen ga vasten op de wedstrijddag. Ik ben nog aan het twijfelen, dat besluit ik morgen of later vanavond. Die dagen moet je dan later inhalen. Ik kijk nog even wat ik ga doen. Ik doe het al lang. Het is een heilige maand voor ons. Normaal ga je naar de moskee, maar dat ik nu een beetje moeilijk. En dan word je in de nacht wakker om te eten. Dus na de wedstrijd mag ik morgen gelijk gaan eten, als ik ga vasten."

Souffian El Karouani in duel Foto: Omroep Gelderland

El Karouani baalt ondertussen wel van de zwakke serie van NEC. "We gaan er honderd procent voor. De afgelopen wedstrijden vond ik niet honderd procent en dan trek je niet aan het langste eind, waardoor je maar één punt pakt in vier wedstrijden. We hebben het er met het team over gehad hoe we het gaan aanpakken. We willen terug naar daarvoor, toen hadden we wel een goede reeks."