Meijer grijpt nauwelijks in bij NEC na zwakke serie

"Verwacht geen elf anderen", zei de trainer na afloop van de training donderdag.

NEC haalde de laatste vier duels slechts één punt en haakte daarmee definitief af in de strijd om directe promotie. Zelfs deelname aan de play-offs staat nog op de tocht. Daarom is er wel even wat meer nagepraat dan normaal. "We hebben goed met elkaar nagepraat. Het gaat om de inhoud en dat we aangeven wat we niet goed hebben gedaan. We moeten het nu op het veld laten zien, want daar ligt uiteindelijk de waarheid. Met name in de tweede helft tegen Excelsior was het matig in dingen samen doen, in agressiviteit als je met elkaar verdedigt. Dat verwacht ik morgen wel te zien."

Thibo Baeten aast op een basisplaats, maar start waarschijnlijk toch op de bank Foto: Omroep Gelderland

Norbert Alblas, Rens van Eijden en Joep van der Sluijs ontbreken vanwege blessurens. Jordy Bruijn is terug in de selectie. "Hij heeft twee trainingen meegedaan. We gaan morgen kijken of hij kan spelen. De opstelling is voor jou een vraag en voor mij een weet", klinkt het cryptisch. "Ik vind dat een ploeg zich ook moet kunnen herstellen en revancheren."

Vermoedelijke opstelling: Branderhorst; van Rooij, Odenthal, Barreto, Bukusu, El Karouani; Proper, Vet, Bruijn; Tavsan (Okita), Janga.