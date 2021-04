Tielse Annie pakt zelf het openbaar groen wel aan: 'Het ziet er gewoon niet uit'

Annie was al fanatiek vrijwilliger van de vlindertuin die in het centrum van Tiel is aangelegd. Maar in de wijk Drumpt waar zij woont, wordt veel gemopperd over de staat van het openbaar groen. Ook zij is er allerminst over te spreken. "Het ziet er gewoon niet uit, het is nauwelijks onderhouden", zegt ze. "Maar je kunt ook de hand in eigen boezem steken en zeggen: dan ga ik het wel doen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In overleg met de gemeente maakt Annie nu een bloementuin in een verwaarloosde border in de buurt. Ze hoopt dat meer Tielenaren opstaan die zich ontfermen over het groen in de openbare ruimte.

'Allemaal wat doen'

"Er is nog veel braakliggend terrein van de gemeente dat we mooier kunnen maken", zegt de Tielse. "Het is van ons allemaal dus we mogen ook allemaal best wat doen. Dat houdt ook in dat mensen zien dat het niet zo'n rotzooi is. Want als er rotzooi ligt dan gooien ze er gewoon wat bij."

En behalve dat de stad ervan opknapt, is het ook goed voor de mensen, stelt de tuinliefhebster. "Ik vind tuinen hartstikke leuk, want wroeten in de grond dat is goed voor een mens."