Mitchel tegen alle verwachtingen in 18 jaar

"Henk Dissel komt elk jaar op mijn verjaardag", vertelt Mitchel, die al dertien jaar fan is van de artiest. "Ik vind het heel bijzonder dat hij dat doet voor mij." In Mitchels kamer hangen onder andere foto's van Mitchel met zijn idool en T-shirts van de artiest. De twee praten bijna iedere week en spelen samen spelletjes op de PlayStation. "Mitchel is een van mijn eerste fans en hij is me altijd bijgebleven", aldus volkszanger Henk Dissel, die geraakt is door het verhaal van de jongen: "De eerste keer dat ik hier was werd hij vijf, toen zei hij: 'ik hoop dat ik je volgend jaar nog een keer kan zien.'" De volkszanger noemt het een wonder dat zijn vriend nu 18 jaar oud wordt: "En hij gaat beter dan ooit!"



Mitchels ouders zijn dankbaar dat hun zoon de 18 jaar heeft gehaald, want zijn zeldzame progressieve spierziekte zorgt ervoor dat zijn spieren steeds zwakker worden. "Elke dag is een mooie herinnering die niemand van ons afpakt", vertelt Carola Roerdink, de moeder van Mitchel. "Wij hebben nooit durven dromen dat hij 18 jaar zou worden." Mitchels moeder verwacht dat ze volgend jaar nog groter uit kunnen pakken: "Ik hoop dat corona dan achter de rug is en we een nog grotere party mogen geven."



Toepasselijk cadeau

De jarige kreeg een toepasselijk cadeau van zijn ouders. "Ik heb een box gekregen en microfoons, dan kan ik zingen", vertelt Mitchel, die zijn nieuwe apparatuur meteen gebruikt heeft. Samen met zijn idool heeft de jongen uit Varsseveld drie van zijn favoriete nummers gezongen. "Ik ga nog vaak terugdenken aan deze dag", laat Mitchel weten. "En filmpjes terugkijken zodat ik de momenten kan herbeleven."





