Marjolein (47) mag bijna weer knuffelen: 'Corona is stom en raar'

Al ruim een jaar mag de licht verstandelijk beperkte Marjolein Buitenhuis (47) niemand knuffelen. Niet op haar woongroep in Nunspeet, niet op de dagbesteding in Harderwijk, en zelfs niet haar ouders. Daar baalt ze flink van: "Ik heb zo'n knuffel nodig. Anders zit ik niet lekker in mijn vel."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maar helaas voor Marjolein moet ze nog even geduld hebben. De regels die verbonden zijn aan de versoepelingen gelden nog niet voor Marjoleins situatie: In het zorgcentrum moet minstens 80 procent van de mensen zijn gevaccineerd. Ook een bezoeker moet gevaccineerd zijn, of een negatief testbewijs laten zien.

'Papa en mama als eerste'

Hoewel de eerste knuffel niet lang op zich zal laten wachten -haar moeder wordt vandaag gevaccineerd- wegen de laatste loodjes het zwaarst: "Het duurt veel te lang. Corona is stom en raar. Je mag zoveel niet. Dat is echt niet leuk."

"Wie de eerste is die ik ga knuffelen? Die is de eerste!", wijst Marjolein naar begeleidster Suzan. Maar al gauw corrigeert ze zich: "Nee, papa en mama als eerste, en daarna Suzan. Omdat ik haar graag mag."

Dagbesteding

Suzan Witteveen is Marjoleins begeleidster op dagbesteding Grand Café Alleman in Harderwijk. Drankjes kunnen nu niet worden geserveerd, daarom wordt er inpakwerk verricht. "Vandaag doen ze honderd schroefjes in een bakje", aldus Witteveen.

Ook de begeleidster kijkt erg uit naar de versoepelingen. "Een knuffel geeft troost. Je geeft een beetje liefde over aan een cliënt. Ze worden er rustig van."

Het team van dagbesteding Grand Café Allleman verlangt naar knuffels. Foto: Omroep Gelderland

'Arm op de schouder moet kunnen'

Ondanks dat de versoepelde maatregelen hier nog niet gelden, zegt Witteveen haar cliënten toch al regelmatig te knuffelen: "Als ze verdrietig zijn of ergens echt mee zitten, moet een arm op de schouder kunnen. Bijvoorbeeld toen onlangs de man van een cliënt overleed. Dan kun je haar moeilijk laten staan."

Ook Marjolein heeft vaak een knuffel nodig, weet ze. "Als ze een prik krijgt, of ze mist papa of mama. Geen omhelzing, maar gewoon even die hand op de schouder. We blijven mensen."

Nieuwe besmettingspiek

Toch is er ook een keerzijde. "Ergens zijn we wel angstig dat er niet weer een nieuwe besmettingspiek komt", zegt Witteveen. "Maar we werken voor 's Heeren Loo. Daar zit een crisisteam achter. Die richtlijnen volgen wij. Dat is ook wel fijn om een soort houvast te hebben."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis