Waterstand weer normaal, maar een buitje is nog welkom

"We hebben een vrij normale winter gehad. Het systeem is daardoor redelijk goed hersteld", vertelt Jan Polman van Waterschap Rijn en IJssel. Hij inspecteert vandaag de droogtestuw van het Stroombroek bij Doetinchem. Deze donderdag stroomt er voor het eerst weer water overheen. "Als we elke paar weken een paar buitjes krijgen, dan komen we er tot de vroege zomer wel door."

Al jaren droogte

Vorig jaar april was het al extreem droog, terwijl het voorjaar nog maar halverwege was en de zomer dus nog moest komen. De jaren ervoor - 2018 en 2019 - waren ook al zeer droog. Maar nu lijkt de start van het zomerse seizoen iets gunstiger. Het grondwater heeft op grote delen van de Veluwe en de Achterhoek een normaal peil. Maar we zijn er nog niet. "We hebben regelmatig een bui nodig", benadrukt Polman.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook op de Veluwe is het grondwaterpeil weer normaal. Alleen rondom Renkum is het nog steeds erg droog en staan de beken nagenoeg leeg. Dat is al jaren zo en lijkt zich maar niet te herstellen.

Volgens Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei en Veluwe heeft dat niet alleen met droogte te maken, maar ook met menselijke activiteiten zoals de papierindustrie en waterwinning. "Vitens pompt hier flink op voor drinkwater, Parenco trekt ook aan het grondwater. Maar die droge jaren hebben het een extra douw gegeven en dat zie je hier terug."

Veluwe grootste grondwatermotor

De beken rondom Renkum zijn volgens Veldhuis een soort thermometer van het grondwaterpeil in zijn algemeenheid op de Veluwe en dan is zorg wel op zijn plaats. Zeker als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat de Veluwe als de grootste 'grondwatermotor' van Nederland wordt beschouwd.

De waterschappen hebben na de ervaringen van de voorgaande jaren er alles aan gedaan om water in de winterperiode op te slaan, maar hadden eigenlijk liever nog een hoger peil gezien. En over het weer in de komende weken en maanden valt nog geen zinnig woord te zeggen, dus zekerheid is er allerminst.