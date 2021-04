Gevangenen in Zutphen hele dag in hun cel na corona-uitbraak

De hele afdeling van 22 gevangenen waar de besmette gedetineerde verblijft, is in quarantaine en daarnaast moeten verspreid over de gevangenis nog 11 mensen in hun eigen cel blijven, omdat ze contact hebben gehad met één van de besmette gevangenismedewerkers.

De voorkant van de PI Achterhoek in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

De gevangenen in quarantaine kunnen dus niet zoals normaal gesproken naar hun werk in de gevangenis, sporten of naar de bezoekersruimte. Wel mogen ze nog luchten zonder contact de hebben met anderen en douchen. Met hun familie kunnen ze telefonisch contact houden.

Gebrek aan personeel

De besmette medewerkers zitten thuis is quarantaine. Door de uitval van vier personeelsleden kampt de Achterhoekse penitentiaire inrichting met een gebrek aan personeel. Daarom is besloten het dagprogramma voor álle gevangenen in te perken. Zij kunnen niet meer zoals gewoonlijk een halve dag in de gevangenis werken. Activiteiten als sporten, luchten en relatiebezoek gaan wel gewoon door voor alle gedetineerden die niet in quarantaine zitten.

De luchtplaats in de Zutphense gevangenis. Foto: Omroep Gelderland

Volgende week dinsdag worden alle gedetineerden die in isolatie zitten getest en dan wordt besloten hoe het verder gaat. In de PI Achterhoek zitten in totaal bijna 200 gedetineerden.