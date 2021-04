Eind april prikken Gelderse huisartsen weer verder

Eind april kunnen huisartsen in Gelderland weer 60-plussers vaccineren. Het gaat dan om de 60-, 61- en 62-jarigen in hun praktijk. Ook worden dan thuiswonende ouderen die niet zelf naar een GGD-vaccinatielocatie konden reizen, thuis geprikt. Maar er zijn zorgen over restvaccins nu AstraZeneca niet meer aan 60-minners gegeven mag worden.

Huisartsen in onze provincie prikten eerder al de 63- en 64-jarigen met AstraZeneca, net als de 60-minners met morbide obesitas of het syndroom van Down. Dat was voordat het AstraZeneca-vaccin in de ban werd gedaan voor 60-minners. Sommige huisartsen konden ook al een deel van de 60- tot 62-jarigen vaccineren, omdat ze vaccins over hadden.

Voor wie nog niet iedereen gehad heeft, gaat de bestellijn volgende week weer open. De vaccins worden dan op 28, 29 of 30 april geleverd, bevestigt het RIVM. Wanneer ze dan gezet gaan worden, verschilt per praktijk.

Ingewikkelde operatie

Maar de logistieke operatie rondom de vaccinatie is in de tussentijd alleen maar ingewikkelder geworden, nu het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen jonger dan 60 jaar gegeven mag worden.

"Bij mij gaat het nog om 100 mensen die ik kan uitnodigen in deze doelgroep. De bestellingen gaan ook per 100. Maar als maar de helft komt opdagen, heb ik 50 vaccins over. Die mogen we niet inzetten bij mensen onder de 60", schetst Claire Crans, huisarts in Ede.

Ze vreest dat er ook niet genoeg 65-plussers meer overblijven voor een restvaccin, nu ook de GGD al 69-plussers heeft uitgenodigd.

Bewaren voor tweede prik

Het RIVM maakt zich daar minder druk over. "De GGD gaat niet zo hard. En als er echt te veel overblijft, dan moeten huisartsen ook nog de tweede prik zetten. Je kan AstraZeneca daar best lang voor bewaren (als het flesje onaangebroken is, red.)."

Het RIVM is zich ervan bewust dat sommige huisartsenpraktijken nog maar een handjevol mensen hoeven te prikken, terwijl er per 100 besteld moet worden. "In andere provincies horen we dat huisartsen onderling uitwisselen, dat praktijken samen één doos bestellen."

