BEKERKOORTS | Niet alleen Arnhem, maar heel Nederland kleurt geel-zwart

In Dedemsvaart, Maasdam tot in het Groningse Kropswolde hangen de geel-zwarte vlaggen en posters aan huizen en vlaggenstokken. Bjord van Amersvoort uit dat kleine Kropswolde werd weliswaar in de provincie Groningen geboren, maar bezoekt als het even kan al vijftien jaar de thuiswedstrijden van Vitesse. Zijn ouders komen namelijk uit Arnhem en zijn naar het noorden verhuisd vanwege hun werk.

Maar het Vitesse-hart van vader Van Amersvoort is altijd blijven kloppen en heeft zijn twee zoons daarin meegenomen. En dus, als de pandemie voorbij is, stappen de drie weer bij elke thuiswedstrijd van Vitesse in de auto om erbij te zijn. Moeder Van Amersvoort is iets minder fanatiek, maar volgt de wedstrijd dan wel thuis.

Bjord is naar eigen zeggen het fanatiekst. Hij wil ook nog wel eens een uitwedstrijd meepakken. Geen sinecure, want dan moet er soms stevig gereisd worden. Maar dat doe je nu eenmaal als Vitesse-supporter, zegt hij.

Voor het huis in Kropswolde, in de buurt van het Zuidlaardermeer, voert deze dagen geel-zwart de boventoon. En dat blijft niet onopgemerkt, want het gezin hoort met enige regelmaat toeterde auto's langsrijden.

De Vitesse-woning van Bjord van Amersvoort. Foto: Omroep Gelderland

Niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in het Overijsselse Dedemsvaart kleurt het geel-zwart. Zoals hier bij de familie Schuurman.

Rick Schuurman. Foto: Omroep Gelderland