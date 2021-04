Buitentheater biedt perspectief in crisistijd: ‘We missen ons publiek enorm’

Om de lokale cultuursector te steunen tijdens de coronacrisis krijgt podium ‘t Mozaïek in Wijchen duizenden euro’s aan subsidie. Daarmee wordt binnenkort een buitentheater gebouwd dat ook nieuwe kansen biedt voor een tijdperk na de pandemie: "We willen niet meer stoppen met theatermaken."

Ook voor de cultuursector hakt corona er flink in. Podia door heel Nederland staan al maanden leeg. Artiesten wachten op hete kolen tot ze weer mogen optreden, maar ook achter de schermen mist men de reuring. “Het is niet makkelijk. Onze laatste voorstelling was begin december, vanaf toen mochten we niet meer”, weet Nancy van Nuland, theatercoördinator van ‘t Mozaïek. “We missen ons publiek enorm.”

Maar er is licht aan het einde van de tunnel. De cultuurinstelling ontving onlangs een subsidie van 30.000 euro om in de voortuin een buitentheater te bouwen. “Hoe of wanneer we kunnen starten, weten we nog niet. Dat ligt aan de maatregelen. Het biedt in ieder geval perspectief.”

De royale geldsom is verstrekt door Kickstart Cultuurfonds, dat verschillende theaters in Nederland door de crisis wil helpen. “We zijn er klaar voor. Deze tijd heeft ons echt aan het denken gezet over de toekomst. De komende jaren willen we het anders aanpakken.”

Het hele jaar theatermaken

Hoewel de coronacrisis een zware periode met zich meebrengt, is het ook een tijd van zelfreflectie voor het Wijchense podium. “We willen niet stoppen met theatermaken. Dat vraagt om een cultuuromslag, maar we zijn flexibel.”

Normaal draait ‘t Mozaïek voorstellingen tot en met april, in de zomer stopt het theaterseizoen. Maar dat is wat Van Nuland betreft verleden tijd. De pandemie heeft volgens haar duidelijk blootgelegd waar het publiek behoefte aan heeft. “De sfeer van het theater breng je lastig over met een livestream. Voortaan willen we het hele jaar fysiek door.”

De nieuwe route begint volgens haar bij het buitentheater: een product van corona dat ook na de crisistijd veel kansen biedt. Medewerkers zijn deze week al druk bezig met de voorbereidingen. Zelf is Van Nuland aan het puzzelen met een programma dat mogelijk in juli start.

Uiteindelijk hoopt ‘t Mozaïek zo’n honderd gasten kwijt te kunnen in het zomertheater. “Deze opstelling in de buitenlucht willen we jaarlijks terug laten keren. Zo verbreed je niet alleen je aanbod, maar bied je lokale theatermakers extra ruimte om hun kunst te laten zien. Ook zij kunnen die steun goed gebruiken.”