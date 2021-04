Zware tanks op de snelweg: 'Dit gebeurt ongeveer één keer per jaar'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Met een luid gebrul starten de motoren van een paar vrachtwagens die klaarstaan voor vertrek. "De jongens hebben er zin in, ik zag lachende gezichten vanmorgen", vertelt majoor Daan. "Onze compagnie heeft veel nieuwe jongens gekregen de afgelopen tijd, dus het is goed dat we nu zo'n oefening kunnen gaan doen."

Want volgens de majoor begint de oefening niet pas in Limburg, maar al op de kazerne in Wezep. "Een van de basisonderdelen van ons werk is dat wij moeten kunnen verplaatsen. Dus alles wat we nodig hebben op en in vrachtwagens laden, en dan van A naar B rijden. En ook dat moeten we trainen, dus vandaag is een mooie oefening."

Van alles en nog wat

Want er gaat nogal wat mee naar Weert. "Het is een mix van pantservoertuigen, grote voertuigen op wielen en doorbraaktanks en brugleggende tanks. Van alles en nog wat." In de eerste colonne rijden alle voertuigen mee die zelf over de weg kunnen rijden. "Dat moeten we bijvoorbeeld niet doen met onze tanks, dat is niet goed voor het wegdek."

Zo'n tank weegt 62 ton en heeft 1500 pk

Die tanks krijgen een andere behandeling. Korporaal Patrick start één van de imposante Kodiaks op. "Ja, deze zijn erg groot ja", lacht hij. "Het is ook heel bijzonder om ze te besturen. Zo'n tank weegt 62 ton en heeft 1500 pk."

Daarmee is het het zwaarste voertuig dat defensie gebruikt. "We kunnen er van alles mee: graven, dozeren, lieren. Vijandige stellingen kunnen we hiermee kapotmaken, en we kunnen er zelfs mijnen mee vegen. Er kunnen verschillende soorten gereedschap aan vastgemaakt worden, dus ik noem dit ook wel de multitool op rupsbanden."

Verdedigingslinie leren opbouwen

Terwijl de Kodiaks, de brugleggers en de bruggen op grote vrachtwagens worden geladen, is de eerste colonne al vertrokken. "Via Amersfoort, want we maken er een echte oefening van", legt de majoor uit. Als ze straks in Weert aankomen, zal daar nog veel meer geoefend worden. "We gaan eerst zelf een verdedigingslinie leren opbouwen, en daarna proberen die verdedigingslinie met onze apparaten te doorbreken."

Aan het eind van de volgende week zal alles weer terugkeren naar Wezep.