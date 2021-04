Zoenende Liam en Tess uit Harderwijk vereeuwigd in brons

Het beeld van een visserskoppel, waarvoor de Harderwijkse Tess en Liam model hebben gestaan, is vanmorgen geplaatst op - hoe kan het ook anders - de Vismarkt. Dat gebeurde onder toeziend oog van het Harderwijkse stelletje.

"Ja heel gaaf", zegt Tess Müller. "Ja, het beeld ziet er heel mooi uit", vult haar vriend Liam Dijkhuizen aan. "In het klein was het toch wel anders", vervolgt Tess. "Dat het hier nu zo staat is wel heel bijzonder."

Serie van 12

Het beeld is onderdeel van een serie van twaalf beelden, die het verhaal van Harderwijk moeten vertellen. En dit beeld heet De Kus.

"Het draait dus echt om het vissersmeisje", vertelt beeldhouwer Natasja Bennink. "Een jonge vrouw die afscheid neemt van haar vriendje. Dus zij pakt hem stevig beet en drukt hem tegen de muur en zoent hem."

Valentijnsdag

Het museum deed op Valentijnsdag vorig jaar een oproep en daar werd flink op gereageerd. Een aantal stelletjes deed auditie en daar zijn Tess en Liam dus uit gekozen.

"Ja het is gewoon best wel cool. Dat vond ik ook vanaf dag één eigenlijk", zegt Tess. "Het is heel bijzonder want er wordt niet van iedereen een bronzen beeld gemaakt", vult haar vriendje aan.

"We hebben er ook zeker wel mee opgeschept", erkent Tess. Het Harderwijkse stel geeft aan nog steeds verliefd te zijn. Hun hartstochtelijke zoen is nu in ieder geval vastgelegd voor de eeuwigheid.

