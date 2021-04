Yvette is blij en vrolijk, ook al werd ze net geen secretaresse van het jaar

Yvette is managementassistente bij woonzorgcentrum Het Schild in Wolfheze. Ze doet veel meer dan koffie halen en de telefoon opnemen.

Belangrijker is haar co-managersrol, vertelt Yvette. "We geven gevraagd en ongevraagd advies en organiseren dingen. We ontzorgen eigenlijk de bestuurder of de manager, legt ze uit. "Een kopje koffie haal ik nog heel erg graag, want dat biedt ook weer de kans om een goed gesprek met iemand te voeren."

Luister naar de radioreportage:

Zwaar jaar door corona

Het is de leukste baan die er is, zegt Yvette over haar werk als managementassistente bij Het Schild. Het woonzorgcentrum is er speciaal voor mensen die blind of slechtziend zijn. Door corona is het een zwaar jaar geweest, vertelt Nijenhuis. Meerdere bewoners zijn ook aan de gevolgen van corona overleden. Inmiddels zijn alle bewoners gevaccineerd en is de sfeer in Het Schild weer een stuk beter.

Treuren om het feit dat ze geen Secretaresse van het Jaar is geworden doet Yvette niet. "Ik ben ontzettend blij en vrolijk." Ze is van plan om het boeiende vak van secretaresse ook in de toekomst naar buiten toe te blijven uitdragen. Ze wil onder meer bij ROC's gaan vertellen over haar visie op het vak. Het bureau van Yvette Nijenhuis staat vandaag vol met bloemen, zonder dat ze haar baas eraan moest herinneren dat het Landelijke Secretaressedag is.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.