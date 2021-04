'Dit is buitengewoon kwetsend, juist op deze plek', woede groot bij Joodse organisaties

Het Centraal Joods Overleg (CJO), koepel van Joodse organisaties in Nederland, is ontsteld over de supportersactie in Arnhem, woensdagavond. Dat laat voorzitter Ronny Naftaniel weten aan Jonet.nl. Supporters van Vitesse zongen op de John Frostbrug de anti-Joodse leus 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas'.

Naftaniel noemt tegen Jonet.nl. de uitingen ‘buitensporig’, of het nu gaat om Ajax of niet’. "Mijn eigen familie komt uit Arnhem en mijn familieleden zijn vermoord door dat gas. Dit is buitengewoon kwetsend en het niet ingrijpen is verbijsterend. Hoe kun je als gemeente Arnhem een vuist maken tegen racisme en antisemitisme als je dit laat lopen?"

In het artikel op de website over Joods nieuws en achtergronden refereert Naftaniel aan de historische betekenis die de John Frostbrug heeft. “Nota bene op de brug waar de bevrijding van Nederland moest plaatsvinden, moeten we dit nu weer meemaken.”

Opnames Omroep Gelderland

Omroep Gelderland maakte woensdagavond opnames van de supportersactie waar de leuzen werden gescandeerd.

De politie kondigde donderdag een onderzoek naar het gebeurde aan. Naftaniel daarover: "Waar was de politie en waarom kwam die niet in actie? De daders hadden moeten worden opgepakt en een proces-verbaal aan hun broek moeten krijgen. Ik doe een oproep aan het OM en burgemeester Ahmed Marcouch om die beelden alsnog te bekijken en om over te gaan tot het vervolgen van de daders."

Marcouch reageert op Twitter furieus op de supportersleuzen op de John Frostbrug. Hij roept de verantwoordelijken op zich te melden.

Eerder al stadionverbod voor zestal

In 2018 legde Vitesse aan zes supporters een stadionverbod op voor spreekkoren rondom de thuiswedstrijd tegen Ajax op zondag 2 september. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zette na de wedstrijd een filmpje online waarop te zien was dat een klein aantal fans van Vitesse alle Joden aan het gas scandeerde. Dit gebeurde buiten het stadion.

De Arnhemse club distantieerde zich direct van de leuzen en deed ook aangifte. In samenwerking met de politie werden de zes supporters opgespoord.

