Doetinchem doet dringende oproep aan het Rijk: 'Naai ons niet te strak in het pak'

Het Doetinchemse college van burgemeester en wethouders doet met een ingezonden brief een dringende oproep aan de Tweede Kamerfracties en informateur Tjeenk Willink. De gemeente klaagt over het landelijke overheidsbeleid, waarbij steeds meer taken worden overgeheveld naar de gemeente zonder dat er voldoende financiële middelen tegenover staan.

“Als u het ons vraagt: de rek is er nu echt wel uit!”, zo klinkt de noodkreet vanuit Doetinchem. Volgens het college wordt het steeds lastiger om de begroting rond te krijgen nu steeds meer taken op het bordje van de gemeente komen.

“Tot op heden is het altijd gelukt om een sluitende begroting te presenteren, maar de laatste jaren met veel kunst en vliegwerk”, laat de gemeente in de brief weten.

'Nog een klein zetje en we moeten meer snijden'

Zo heeft Doetinchem al meerdere malen fors bezuinigd en worden financiële reserves ingezet. “Nog een klein zetje en we moeten nog meer snijden in basistaken, zoals het onderhoud van wegen of het in stand houden van essentiële voorzieningen als de buurtsportcoaches, onze schouwburg of sportaccommodaties”, aldus de gemeente.

Vraag om realistisch financieel beleid

Doetinchem vraagt het Rijk om een realistisch financieel beleid. “Dat betekent voldoende middelen om de wettelijke taken uit te voeren en financiële ruimte om goede voorzieningen, infrastructuur en leefomgeving voor onze inwoners overeind te houden”, zo schrijft de gemeente in de brief.

“Daarom zeggen wij: klaar nu, naai de gemeenten niet te strak in het pak en zorg voor de middelen die nodig zijn!”