Anti-Joodse leus Vitesse-supporters 'hartstikke fout', maar rechter kijkt alleen naar bewijs

Het scanderen van de hatelijke leus van Vitesse-supporters op de John Frostbrug in Arnhem is 'hartstikke fout', en strafbaar. Dat zegt strafrechtdeskundige uit Nijmegen en oud-scheidsrechter Henny Sackers. Maar tot een strafzaak komt het zeer waarschijnlijk niet. Want, zie maar eens voor de rechter te bewijzen dat Thomas, Bart en Max 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' hebben gezongen.

De politie kondigde donderdag aan onderzoek te doen naar het anti-Joodse spreekkoor woensdagavond op de John Frostbrug. In de rechtspraak, legt Sackers uit, draait het om bewijs. "En als dat bewijs er is volgt doorgaans een geldboete."

In de rechtspraak wordt Hamas, Hamas, Joden aan het gas een 'discriminatoire uiting' genoemd, licht Sackers toe. "De vergelijking met de Holocaust wordt snel gemaakt. Je zou het een open zenuw kunnen noemen."

Oproep politie

Voor de politie heeft het aanpakken van discriminatie prioriteit, zegt een politiewoordvoerder. Daarom volgt een onderzoek naar de mogelijke daders. De politie roept mensen die informatie hebben op om dat te melden.

Geen bewijs, geen rechtszaak, reageert Sackers resoluut: "Wat dat betreft maakt de rechter geen verschil tussen een babylijkje in Doetinchem en het roepen van leuzen op een brug."

In de jaren tachtig begonnen supporters van FC Utrecht, FC Den Haag en Feyenoord Ajax als 'jodenclub' of ook 'neuzenclub' te bestempelen. Ajax-supporters kregen vanaf toen slogans te verduren als Wij gaan op jodenjacht en Dood aan de Joden. Supporters van Ajax gingen de jodenclub als geuzennaam beschouwen. Sackers: "Dat was ook de periode dat je Israëlische vlaggen in het stadion zag."

Leuzen voor de rechter in 2019

In een zaak uit 2019 sprak de rechter vier verdachten uit Goeree-Overflakkee vrij van het scanderen van dezelfde leus als de Vitesse-supporters, woensdagavond. Het kwartet was op 27 februari ‘s middags op het Stadhuisplein in Rotterdam. Indrinken voor de bekerkraker Feyenoord-Ajax, later die dag.

Het gelag resulteerde tijdens de gang naar het stadion in gezang. Agenten hoorden de anti-Joodse leus en gingen tot actie over. Drie busjes van de ME stopten, agenten sprongen eruit en voeren de vier vrienden af.

Maar tijdens hun rechtszaak bleef er niks van de aanklacht over, na constatering van de advocate van de vier verdachten. "Het proces-verbaal deugt gewoon niet. De agenten omschrijven de personen niet die de beledigende teksten zouden hebben geroepen. Het gaat veel te ver om in dit proces-verbaal te willen lezen dat mijn cliënten dat wél hebben gedaan."

De rechter kon slechts in dat verweer meegaan en de vier vrijspreken.

