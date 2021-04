Vitesse over anti-Jodenleus supporters: 'Dit is ronduit triest'

Vitesse reageert op de eigen site op de opruiende teksten. Algemeen directeur Pascal van Wijk is uitgesproken over de actie: "Het is ronduit triest dat een klein gedeelte zich niet wist te gedragen. Hier nemen wij nadrukkelijk afstand van. En niet alleen wij als club. Ook het overgrote merendeel van de supporters sluiten zich hier volledig bij aan. Zij hebben openlijk en recht vanuit hun supportershart het wangedrag van de enkelingen veroordeeld."

Bekijk de beelden van de actie, van woensdagavond. De tekst gaat daaronder verder.

De supportersvereniging neemt afstand van de actie via Facebook: "Wij distantiëren ons openlijk van dit gedrag. Hoewel wij als organisatoren de regie geen enkel moment kwijt zijn geraakt, hebben wij niet kunnen voorkomen dat er op een moment een opruiende tekst werd gescandeerd. De personen die dit scandeerden zijn direct aangesproken en dit heeft dan ook niet meer dan luttele seconden geduurd."

Het spreekkoor is ook gemeld bij de politie. Die roept nu getuigen van op zich te melden: "Het bestrijden van discriminatie heeft een hoge prioriteit. Daarom gaan we deze zaak verder onderzoeken. We zijn daarbij wel afhankelijk van informatie die we van het publiek ontvangen."

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. Je hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale

