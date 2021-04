Dood psychotische Robert leidt niet tot vervolging

Het Openbaar Ministerie (OM) zal niemand vervolgen naar aanleiding van de dood van de psychotische Robert Dönnges in een zorginstelling in Wageningen.

Robert overleed februari vorig jaar in een RIBW-instelling voor beschermd wonen. Op de avond van zijn overlijden was hij psychotisch. Hij zou de volgende dag naar een crisisplek gaan, maar zover kwam het niet. Wat er die avond precies is gebeurd, bleef meer dan een jaar lang onduidelijk. Vandaag komt het OM met de belangrijkste conclusies.

Toestand verslechterd

Robert was erg in de war de avond van zijn dood. "Hij verkeerde in een psychose, was onder invloed van harddrugs en medicijnen en pleegde vernielingen in zijn kamer", schrijft het OM.

Bezorgde personeelsleden van de instelling zijn gaan posten voor zijn kamer en hebben de politie gebeld. Volgens het OM heeft Robert zijn kamer verlaten en twee medewerkers met een mes aangevallen. "Hij beschikte over een mes en hij heeft hiermee de medewerkers van de instelling meerdere keren gestoken, die daardoor ook gewond zijn geraakt."

Daarop ontstond een worsteling, waarbij de bewoner en een medewerker samen van de trap zijn gevallen. Ook daarna was hij volgens het OM nog in staat om mensen aan te vallen. "De twee medewerkers hebben hem daarom naar de grond gewerkt en hebben hem in buikligging in bedwang gehouden. Het in bedwang houden van de bewoner heeft enkele minuten geduurd, totdat de politie ter plaatse is gekomen."

Ademnood

Twee politieagenten zagen vervolgens dat Robert fysiek en verbaal nog steeds tegenstribbelde. Samen met een medewerker hebben ze hem vervolgens in bedwang gehouden. Snel daarna verloor Robert zijn bewustzijn. Daarop is de politie begonnen met reanimatiehandelingen. Ambulancepersoneel heeft dit overgenomen. Dit alles mocht echter niet meer baten en de bewoner is ter plaatse komen te overlijden.

Robert is omgekomen door een combinatie van drugs, extreme opwinding door het gevecht en de ademnood die ontstond doordat hij in bedwang werd gehouden. Volgens het OM is hierbij geen excessief geweld gebruikt. "De medewerkers van de instelling hebben naar het oordeel van het Openbaar Ministerie uit noodweer gehandeld en zullen om die reden niet vervolgd worden." Ook de politieagenten die ter plaatse waren valt volgens de Rijksrecherche niets te verwijten.

Podcast 'De dood van Robert'

Omroep Gelderland volgt het verhaal van Robert Dönnges sinds de dag dat hij overleed, en maakte een podcast over de zoektocht van de journalisten Jenda Terpstra en Ellen Kamphorst naar antwoorden.

Podcast De dood van Robert is te vinden in je favoriete podcastapp, zoals Spotify of Apple Podcast, en op omroepgelderland.nl/dedoodvanrobert.

Er zijn op dit moment vier afleveringen en een bonusaflevering, die je hieronder kan beluisteren. De laatste aflevering verschijnt binnenkort.