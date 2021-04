NEC doorbreekt zwakke serie met moeizame zege op Jong AZ

Door deze overwinning is NEC zelfs weer in de race om de vijfde plaats, die recht geeft op een thuiswedstrijd op de eerste speeldag van de play-offs om promotie.

NEC begon met Jonathan Okita in de basis op de plaats van de geblesseerde Joep van der Sluijs. Jordy Bruijn begon nog op de bank. Het begin was redelijk en al vroeg werd een doelpunt van Cas Odenthal mogelijk ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Kevin Bukusu moest al vroeg naar de kant met een hamstringblessure, zijn vervanger was Terry Sanniez.

Achterstand

Het spel werd er niet beter op. Pas na een half uur had NEC een kans, die niet was besteed aan Elayis Tavsan. En even later stuitte Javier Vet op doelman Bakker. Daarna nam Jong AZ het duel over. Aboukhlal scoorde al, maar dat bleek buitenspel. Maar even later was het wel raak via de aanvaller: 0-1. En in de blessuretijd van de eerste helft miste hij nog een opgelegde kans.

NEC speelt belabberd Foto: Omroep Gelderland

Na rust bleef het bar en boos. Jong AZ tikte er simpel doorheen en Sugawara rondde af: 0-2. NEC kwam terug toen Rangelo Janga een voorzet van Bart van Rooij binnen knikte. De andere back, Souffian El Karouani, gaf enkele uitstekende voorzetten, maar die waren niet aan de aanvallers besteed.

Edgar Barreto bezorgde NEC de winst Foto: Omroep Gelderland

Jong AZ deed weinig meer en NEC had het initiatief, zonder echt gevaarlijk te worden. Maar uit een voorzet van Bart van Rooij kopte invaller Thomas Beekman raak: 2-2. Daarna ging de ploeg op jacht naar drie punten. Maar het bleef oppassen, want Aboukhlal troefde Cas Odenthal af en scoorde bijna weer. In de extra tijd trok NEC toch nog aan het langste eind toen Barreto raak kopte.