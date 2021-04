FC Peuterprofs voor hele jonge voetbaltalentjes nu ook in Arnhem

Bij FC Peuterprofs voetballen kinderen in de leeftijd van twee tot en met zeven jaar wekelijks onder begeleiding van coaches en zetten zo hun eerste stapjes in de wereld van voetbal en sport. Plezier staat centraal, maar er wordt ook gewerkt aan de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van de peuters. In Nijmegen doen komende zondag 82 kinderen mee bij FC Peuterprofs op de velden van Quick in Nijmegen.

Maar nu komt er ook een versie in Arnhem, Driel, Zevenaar en Duiven. In Driel zijn de peuters en kleuters zaterdag vanaf 15.00 al aan de beurt op een open dag van FC Peuterprofs. En zondag vanaf 15.00 gebeurt dat ook in Arnhem op de velden van AZ 2000 in de wijk Elderveld. Burgemeester Marcouch is ook aanwezig op de open dag.

Het Arnhemse project van FC Peuterprofs is geadopteerd door de Arnhemse organisatie Yes & You. "Wij de samenwerking met Peuter Profs aangegaan, omdat juist voor veel van de gezinnen waar wij mee werken, deelname aan deze activiteit echt een verschil kan maken", verklaart Jessica Badloe van Yes & You.

Iedereen gelijk op het veld

"We helpen ze ook met aanmelden en het regelen van de vergoeding of desnoods bij het organiseren van het vervoer. Dankzij gemeentelijke regelingen, bijvoorbeeld de Gelrepas, kunnen alle kosten, ook voor de kleding, vergoed worden. Eén van de mooie kanten hieraan is dat al die kindjes in hun professionele voetbal tenue op dit veld elkaars gelijken zijn."