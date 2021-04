BEKERKOORTS | Zo win je weer de bekerfinale, dit zijn de tips van de spelers uit 2017

Eloy Room: 'Alles geven en genieten'

Als 12-jarig jongetje kwam de Nijmeegse doelman Eloy Room bij Vitesse in de jeugdopleiding. En 30 april 2017 won hij de KNVB-beker met de Arnhemse club. "Het was heel onwerkelijk die dag. Ik besefte nog niet dat wij de prijs hadden gewonnen, dat kwam pas een paar dagen later. Het was toch een smetje op de geschiedenis dat de club nooit een officiële prijs had gepakt. Wij pakten die als eerste en dat zal altijd speciaal zijn. Hopelijk komt er nog wel één bij dit weekend", vertelt de doelman vanuit Amerika. Want daar speelt hij tegenwoordig voor Columbus Crew.

Voor Room zal het een spannende finale worden zondag. "Ik denk nog spannender dan als ik hem zelf zal spelen. Toen hadden we heel veel druk om het winnen van de eerste prijs in het 125-jarig bestaan. Maar nu kijk ik hem als supporter. Vitesse is toch mijn club. Ik denk dat ik nu zenuwachtiger ben dan toen. Hopelijk kunnen we deze beker nog eens winnen, want het gebeurt niet vaak dat Vitesse in korte tijd meerdere prijzen wint. Hopelijk gaat het goedkomen."

Om de beker te winnen heeft Eloy Room één belangrijke les. "Alles geven en genieten. Dat is het belangrijkste. Je komt namelijk niet vaak in de positie om te winnen. Ik denk, als je een finale haalt, wil je hem ook winnen. Als je dan alles geeft, kun je jezelf in ieder geval niks verwijten." Zelf heeft hij voor de vorige finale geen tips gekregen. "Ik heb er gewoon naartoe geleefd, wel heb ik gepraat met andere spelers, zoals Maikel van der Werff, die had de beker al met Zwolle gewonnen."

De oud-Vitesse-doelman denkt dat het ook mogelijk is om van Ajax te winnen. "Ajax is heel erg op dreef, maar een bekerwedstrijd is op zichzelf staand. En een bekerfinale helemaal. Ik denk dat de kans 50-50 is. Je moet een goede dag hebben om hem in jouw voordeel te beslissen. Maar Vitesse heeft in de competitie laten zien grote clubs aan te kunnen, waarom in de finale dan ook niet? Er is ook niks mooier dan ten koste van Ajax de finale te winnen, dat zal de groep extra motiveren."

Kelvin Leerdam: 'Je hoeft niet bang te zijn'

Kelvin Leerdam had een bijzondere bekerfinale. In de tweede helft, bij een 0-1 stand, raakte hij geblesseerd en moest naar de kleedkamer. "Daar zat ik dan, met krukken. Ik hoorde dat er weer gescoord werd en ik dacht alleen maar: het zal toch niet gelijk zijn geworden? Toen liep ik naar buiten en was daar het laatste fluitsignaal al geweest. We waren daar feest aan het vieren en ik op krukken. De herinnering voor mij aan die finale is wat anders dan voor anderen, want ik maakte mij ook zorgen om mijn blessure. Ook al wonnen we, niemand wist nog wat er aan de hand was. Natuurlijk was ik blij, maar in mijn achterhoofd hoopte ik dat ik niks ernstigs had. Uiteindelijk heb ik het hele feest op mijn krukken meegemaakt."

Kelvin Leerdam weet nog dat hij het bijzonder vond om te zien dat het stadion voor de helft geel en zwart was en voor de helft rood. Na de 0-1 zag je dan ook de ene kant van het stadion helemaal losgaan, terwijl het aan de andere kant stil was. Dat was echt mooi en opvallend met al die kleuren. Dat zullen ze nu gaan missen, want het spel met het publiek is leuk als speler."

Feest bij Vitesse na het laatste fluitsignaal. Foto: ANP

De tip van Kelvin Leerdam aan de huidige selectie is vooral dat Vitesse niet bang hoeft te zijn voor Ajax. "Vitesse speelt heel goed dit seizoen. Ze spelen een ander systeem dan veel andere ploegen en ze hebben drie of vier jongens die het verschil kunnen maken. Ajax steekt er misschien ver bovenuit, maar het is maar één wedstrijd en je krijgt altijd kansen. Natuurlijk moet je rekening houden met de kwaliteiten van Ajax. Maar je hoeft niet bang te zijn. Het is één wedstrijd en in de Arena was Vitesse ook al beter dan Ajax. Waarom zou dat niet weer kunnen? Alles is mogelijk."

Daarnaast wil hij vooral meegeven aan spelers om hun eigen wedstrijd te spelen. "Geniet er gewoon van en doe je ding. Nog even extra beelden bekijken gaat geen verschil meer maken bijvoorbeeld. Ze worden de hele week al volgepropt met beelden en dan is het op een gegeven moment gewoon te veel informatie. Laat ze hun ding doen en ze voelen vanzelf wel aan of het hun dag wordt. En als het je dag niet is, werk dan extra hard voor de ander die wel in de wedstrijd zit."

Guram Kashia: 'Wees relaxed en denk niet te veel na'

Vitesse-aanvoerder en clubicoon Guram Kashia weet zich nog één moment heel goed te herinneren uit de bekerfinale. "Het laatste fluitsignaal. Dan bedenk je je dat dit één van je grootste hoogtepunten uit je carrière is, zowel voor jou persoonlijk als als speler zijnde."

En dat gunt Kashia elke speler van Vitesse nu opnieuw. Daarom geeft hij de volgende tips. "Het is een heel intensieve wedstrijd. Dus je moet echt opstaan in die wedstrijd en zorgen dat je meer dan je best doet. Je moet vooral relaxed blijven en niet te veel nadenken van tevoren. En je hoeft je echt geen zorgen te maken over je motivatie, want die is er voor 99 procent zeker wel. De ene procent die overblijft moet je invullen met je eigen prestaties."

En die moeten volgens de Georgiër net even wat beter zijn dan normaal. "Je moet tegen Ajax boven je eigen niveau presteren. Maar dat moet mogelijk zijn, want in je carrière krijg je maar weinig kansen zoals deze. Helemaal als Vitesse-speler. Je moet nu die kans pakken."

Tips kreeg Kashia zelf niet rond de finale. Ook niet van de trainer. "Nee, Henk sprak veel met ons, maar hij wist vooral dat het ging om ontspanning. Hij wist ook dat wij gingen winnen en niemand hoefde ons dat te vertellen. Wij wisten allemaal dat wij er moesten staan in die finale om de wedstrijd te winnen. En dat deden we."

Navarone Foor: 'Ontspan'

"De blijdschap dat zo'n team het bekertoernooi heeft doorstaan", die herinnert Vitesse-middenvelder Navarone Foor zich nog al te goed. "We haalden de eerste prijs binnen voor Vitesse en dat zal iedereen voor altijd blijven onthouden. Het was een dag die je niet zo snel meer zal vergeten. Ik weet ook nog dat ik die dag wel 100 kaarten had gekocht voor vrienden en familie, die zo op de tribune konden kijken." Maar er is meer wat hij zich herinnert. "Die beker, die was echt heel zwaar. Ik dacht: is dit wel goed man."

Navarone Foor (links) met de KNVB-beker. Foto: ANP

Als de spelers van de huidige selectie die beker ook willen voelen, dan heeft Foor de volgende tips voor de ploeg. "Blijf gewoon lekker ontspannen. Ik heb ze vaak zien spelen dit jaar en ze hebben gewoon een hele goede en gevaarlijke ploeg. Ze hebben spelers die moeilijk te verdedigen zijn, zoals Oussama Tannane. Als ze gewoon hun eigen spel spelen en lekker genieten, kan het zomaar goedkomen. Ze hebben kwaliteit genoeg."

Arnold Kruiswijk: 'Niet denken, het komt wel weer'

Arnold Kruiswijk is inmiddels gestopt met voetbal, maar terugdenkend aan de bekerfinale zou hij het liefst weer op het veld staan. "Wat mij het meest is bijgebleven van die dag, ontbreekt dit jaar. Dat zijn de supporters. In het stadion voor de helft Vitesse en de helft AZ en na afloop het feest en wat er dan allemaal naar voren komt, dat was fantastisch. Ik kan je vertellen dat we er toen echt van konden genieten. Je beseft dan ook dat je niet zomaar een prijs wint, dit is voor mij een echt hoogtepunt."

En om de andere spelers ook zo'n goed moment te bezorgen, hoopt Kruiswijk dat ze zoveel mogelijk ontspannen. "Maar zo makkelijk is dat ook niet. Zoveel kansen op een prijs krijg je niet als voetballer. Dat hoor je van veel mensen die gestopt zijn. Dus nu ze de kans hebben moeten ze er alles aan doen. En niet denken, het komt wel weer een keer. Al zullen niet heel veel jongens dat denken hoor."

En ook de linksback van de dag in 2017 ziet Vitesse wel winnen van Ajax. "Het is natuurlijk ongelooflijk cliché, maar als je in de bekerfinale staat kun je winnen. Het is een wedstrijd op zich. Zo is het echt. Ajax is bij vlagen fantastisch, maar het is ook de vorm van de dag die beslissend is. Kijk maar, Zwolle won ook ooit met 5-1 van Ajax in de bekerfinale."

