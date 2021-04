Stichting Mechteld ten Ham vindt onderdak

"Het is alsof je van een oud hutje terecht komt in een moderne villa", vindt bestuurslid Margret Houdijk, die blij is dat ze alle spullen vanuit de vijf noodopslagen weer op één plek kan onderbrengen. "Het nieuwe pand heeft centrale verwarming, de ramen kunnen open en het dak lekt niet." De verhuurder wou volgens Houdijk het pand eerst voor vijf jaar ter beschikking stellen, maar de gemeente Montferland heeft besloten dat Mechteld ten Ham recht heeft op 20.000 euro als zij voor tien jaar onderkomen kunnen vinden: "Toen heeft de verhuurder besloten dat wij er voor minstens tien jaar in mogen zitten." Daar is de stichting heel blij mee, want een alternatief was er volgens het bestuurslid niet: "We kregen veel tips binnen en ik ben overal persoonlijk gaan kijken."



Het nieuwe onderdak aan de Industrieweg, een pand van Bergh Brandkasten, wordt op dit moment onder handen genomen. "We hopen dat het eind mei helemaal klaar is", zegt het bestuurslid. "Dan willen we het officieel openen." Het pand was in de eerste instantie te klein voor de stichting, maar de verhuurder heeft een ruimte die in gebruik was voor archief leeggehaald en beschikbaar gesteld. Ook is een deel van de huurprijs afgehaald. Dankzij de gemeentelijke steun en de donaties hoeft de stichting zich volgens Houdijk financieel geen zorgen meer te maken: "Het is nog onwerkelijk, maar we gaan er iets moois van maken."



Evenementen nog onzeker

Het is volgens het bestuurslid nog onzeker of het Fluisterwoud en het Mechteld ten Ham-weekend dit jaar in de bekende vorm doorgaan: "Het Fluisterwoud is voor kinderen, dus de gemeente staat het toe, maar er zijn ook veel volwassenen aanwezig en de vrijwilligers moeten het aandurven." De bezoekers hoeven desondanks niet bang te zijn dat er dit jaar niets georganiseerd wordt. "Als het niet kan plaatsvinden, zullen we op zoek gaan naar alternatieven", laat Houdijk weten. "We willen wel laten zien dat we er nog zijn."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: