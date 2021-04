Nog geen laatste plek voor Zorro gevonden, de doodgebeten zwarte zwaan

Zwarte zwaan Zorro, het doodgebeten symbool van uiterwaardengebied de Jufferswaard in Renkum, wordt niet opgezet. Er is geen expositieruimte te vinden die hem zou kunnen plaatsen. Fans van de populaire zwarte zwaan hadden serieuze plannen om Zorro op te laten zetten. Een reddingsboei lijkt binnen handbereik.

Lambert van Gils hield zo’n vijftien jaar een weblog bij over de avonturen van Zorro en de andere zwanen. Hij legt uit waarom er nergens plek is voor de dode Zorro. "Jachtmuseum, Avolare en Renkums Beekdal, maar ook Naturalis in Leiden en het Natuurhistorisch in Rotterdam hebben geen plaats voor hem. Jammer maar begrijpelijk. Zwarte zwanen zijn niet zeldzaam of beschermd."

Zorro ligt bij de Dierenambulance Nederrijn in de vriezer en Lambert van Gils heeft met het vrijwilligersteam van de stichting Renkums Beekdal daar afscheid genomen. Ze hebben de Dierenambulance gevraagd hem op de gebruikelijke wijze 'zijn rust te geven'. Van Gils vervolgt: "Hij leeft voort in alle mooie herinneringen, woorden, gedichten, video's en foto's. Dank iedereen voor het medeleven."

Oproep om laatste reddingsplan

Maar op Facebook is inmiddels een oproep geplaatst een 'concreet plan' te bedenken om te voorkomen dat Zorro 'in de destructie gaat'. Als niemand met een concreet plan komt voor volgende week woensdag 12.00 uur, wordt Zorro opgehaald en wordt de zwarte zwaan gecremeerd.

Monica Pelger schrijft op Facebook: "Wat ik - en ik denk meer mensen - het liefst voor Zorro wil, is dat hij op de Jufferswaard blijft en niet ontleed, onderzocht of elders buiten de regio terecht komt. Dit was zijn thuis. Laten we hem dat gunnen."

Lambert van Gils heeft inmiddels weer hoop dat Zorro toch nog een mooie plek krijgt om herdacht te worden. Hij heeft diverse reacties binnengekregen: "De eerste optie is nu om Zorro te laten cremeren en dan gezamenlijk de as te verstrooien in de Jufferswaard. Een ander voorstel is een beeld te laten maken van de zwaan en dat in de plas te laten drijven."

Er is ook een voorstel er een schilderij van te laten maken en dat ergens in het dorp op te hangen. "En het laatste blijft toch het opzetten van de zwaan en hem dan ergens tentoon te stellen, met de boodschap 'Laat uw honden niet loslopen, houdt ze aan de lijn'. Want Zorro is toch het voorbeeld van een dier dat doodgebeten is door een loslopende hond", besluit Van Gils.

Renkums Beekdal denkt nog een keer na

Mogelijk verdwijnt de doodgebeten zwaan toch niet in de verbrandingsoven. In een reactie laat Ineke Puijk van het Renkums Beekdal vrijdagochtend weten dat de stichting niet doof is voor de signalen, onder meer op Facebook. "We gaan het er als bestuur nog eens over hebben en volgende week nemen we een besluit of we een opgezette Zorro kunnen plaatsen in het educatiecentrum", zegt Puijk.

Ze legt uit dat het centrum maar beperkte ruimte heeft. "En dan moet je ook nog heel goed weten welk verhaal je in het centrum aan de bezoekers wilt vertellen."

