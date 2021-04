Ode aan Rob de Nijs tijdens Nederpopdag op Radio Gelderland

Op Koningsdag kun je genieten van muziek van Nederlandse bodem op Radio Gelderland. De hele dag staat in het teken van de Nederpop, maar in het bijzonder een podium aan Rob de Nijs.

Tijdens de Nederpopdag hoor je Nederlandse sterren van toen en nu voorbijkomen. Denk aan de klassiekers van George Baker, The Golden Earring en Boudewijn de Groot. Maar ook aan de toppers van nu zoals Suzan & Freek, Snelle en Racoon.

En uiteraard kunnen de artiesten uit onze eigen provincie ook niet ontbreken: Frank Boeijen en Hank the Knife and the Jets maken Koningsdag compleet.

Rob de Nijs

Op deze feestelijke dag zetten we Rob de Nijs in de spotlights. Rob, woonachtig in Bennekom, stond 60 jaar lang op het podium en haalde in elk decennium hitparades. Momenteel is Rob de Nijs bezig met zijn afscheidstournee. Zijn laatste album heet dan ook: ‘T is mooi geweest’.

Tijdens de Nederpopdag komt er ieder uur een nummer voorbij van Rob de Nijs. Wat is jouw favoriete nummer? Of bij welk nummer komt er bij jou een dierbare herinnering naar boven? Stem nu op de mooiste nummers van Rob de Nijs via www.gld.nl/robdenijs en deel jouw verhaal!

Raad Een (Rob de Nijs) Lied Of Niet

Op Koningsdag kun je het laatste album van Rob de Nijs winnen. Je maakt kans door mee te spelen met het radiospel Raad een lied of niet. De hits van Rob worden verstopt in een cryptogram, dus dat wordt puzzelen.

De Nederpopdag is op 27 april van 07.00 tot 18.00 uur te horen op Radio Gelderland met presentatoren Hans van den Hoorn, Irene ten Voorde en Maarten Daam. Check onze frequenties voor het beste signaal bij jou in de buurt.