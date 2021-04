BEKERKOORTS | Theo Janssen kijkt finale liever thuis dan in De Kuip

Maar de clubicoon gaat niet op die uitnodiging in. "Ik kon wat doen voor ESPN of voor Vitesse. Maar ik kijk liever thuis met mijn vriendin en wat vrienden, omdat het toch wel een bijzondere wedstrijd is. Dan wil je toch de mensen om je heen hebben, waar je om geeft. Laten we hopen dat we er daarna dan met z'n allen een biertje op kunnen drinken. Al moet ik daarna nog wel naar Studio Voetbal."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

En daar treft hij een andere Vitesse-fan. "Ja, presentator Sjoerd van Ramshorst, ook een man hier uit de regio. Die komt geloof ik uit Velp. Laten we hopen dat wij daar zitten met een grote grijns op ons gezicht. Dan zit ik voor het eerst in de uitzending met een koud biertje. De Dikke Prijs natuurlijk, als variant speciaal voor de bekerfinale op het Dikke Prins-bier."

De straat op

Janssen vindt het heel speciaal dat Vitesse na vier jaar weer in de finale staat. "Dit wordt een hele bijzondere editie. Zonder publiek, we horen alles wat er op het veld wordt geroepen. Als Vitesse wint, zal de burgemeester vast wat dingen moeten invoeren. Want ik denk dat Arnhemmers wel de straat opgaan om het te vieren. Dat zou heel gaaf zijn, als Vitesse aan het langste eind trekt."

Ajax is op basis van kwaliteiten en begroting de favoriet, maar speelde donderdagavond nog in de Europa League tegen Roma. Dus Vitesse maakt zeker wel een goede kans. Uit deed Vitesse het goed, maar speelde Ajax een groot deel met tien man. En Ajax wint dan nog steeds. Het zal heel moeilijk worden, maar de kansen liggen bij de twee spitsen. Want Ajax geeft altijd ruimte weg met backs die hoog spelen en centrale verdedigers die inschuiven. Als Tannane de spitsen weg kan steken, verwacht ik vuurwerk."

Theo Janssen verwacht een scherpe Tannane. Foto: Omroep Gelderland

"Tannane is creatief en één van de bepalende spelers bij Vitesse. Dat laat hij bijna wekelijks zien. Af en toe zit er een mindere wedstrijd tussen. Maar voor de finale hoef je hem niet scherp te maken. Hij zal klaar zijn om te schitteren. Bazoer ook. Uit tegen Ajax scoorde hij ook, dat is wel een wedstrijd die hij goed wil spelen. Hij wil zich graag laten zien, zeker als hij na dit seizoen een mooie transfer wil maken."

Theo Janssen stond zelf twee keer in de bekerfinale met FC Twente. "We verloren van Heerenveen. Er vielen al snel spelers bij ons uit, onder wie Wisgerhof. We kwamen toch terug via Hersi, maar die miste helaas een strafschop. Dat was een hele bijzondere wedstrijd. Heel zuur dat we verloren, maar er zat wel alles in."

Theo Janssen (staand rechts) wint de beker met FC Twente in 2011. Foto: ANP

"Twee jaar later speelden we tegen Ajax. Een week later moesten we ook tegen ze spelen voor de titel. In de bekerfinale kwamen met 2-0 achter, maar we kwamen vrij snel terug via Woutje Brama en kon ik zelf ook een goaltje meepikken. En in de verlenging gaf ik de assist op Janko, waardoor we wonnen. Heel bijzonder, helaas konden we het de week daarna niet afmaken. Maar dat waren twee bijzondere weken in mijn carrière."

