Student uit Spankeren helpt lokale ondernemers

Smakelijk uit de Streek brengt het verse aanbod van de ambachtelijke, lokale winkels bij elkaar. Via de website Smakelijkuitdestreek.nl is het mogelijk om vlees, vis, brood, zuivel, groenten en wijn van lokale leveranciers in één keer te bestellen en te laten bezorgen.

Vijf lokale leveranciers hebben zich al verbonden aan het initiatief. Het bezorggebied van deze ‘coöperatieve online supermarkt’ is een straal van 20 kilometer rondom Spankeren.

“De meeste mensen willen hun producten wel kopen bij de verschillende zelfstandige, lokale winkels. Maar ze vinden het ook best een gedoe. Het gemak van de supermarkt, waar je bijna alle producten in één bezoek vindt, wint het dan vaak van de wens om lokaal te kopen. Ik dacht: waarom brengen we niet alle ambachtelijke en super verse producten van de winkels uit de buurt bij elkaar op één – online – plek?”, aldus Youri Nieuwenburg.

Youri is overigens geen onbekende in Spankeren. Hij is tevens de zoon van Hans Nieuwenburg en Tanja Wezendonk. Die zijn eigenaar van de biologische boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren.