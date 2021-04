Raad Nijmegen wil meer aandacht voor topsport en betere spreiding binnensportaccommodaties

Verschillende partijen in de Nijmeegse gemeenteraad zijn kritisch over de aandacht die er is voor topsport in het voorgenomen binnensportaccommodatiebeleid van het college. Ook heeft men zorgen over de spreiding van binnensportaccommodaties over de stad. De stroeve relatie tussen volleybalclub VoCASA en de gemeente stelt raadsleden teleur.

Topsport

De gemeenteraad had graag gezien dat VoCASA een topsportaccommodatie kon vinden in de nieuw te bouwen sportaccommodatie in Nijmegen-Noord. VoCASA wil echter zelf de sporthal exploiteren, terwijl de gemeente alleen een met de gemeente gedeelde exploitatie acceptabel vindt. “Nu krijgen we in Noord een topsporthal zonder een topspeler zoals VoCASA is”, klaagt raadslid Jean-Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen). “Ook is het een gemiste kans om daar geen 50-meterzwembad bij te realiseren waar we ons als Nijmegen mee hadden kunnen profileren. Dit getuigt van weinig ambitie op het gebied van topsport. Het is weer allemaal ‘net niet’.” Wethouder Bert Velthuis (SP): “Het is geen probleem om deze sporthal te vullen als VoCASA er niet wil gaan spelen. Er zijn meer dan genoeg andere clubs die dat willen. De deur blijft open voor VoCASA.” Als alternatief zou VoCASA dan de Jan Massinkhal willen betrekken, maar die accommodatie moet volgens Velthuis gedeeld kunnen worden met andere verenigingen én beschikbaar blijven voor het organiseren van evenementen. De wethouder benadrukt dat hij ‘niets heeft tegen topsport’. “Maar die moet zichzelf grotendeels bedruipen. Ik verkies de breedtesport, die echt onze hulp nodig heeft.”

Spreiding

Raadsleden maken zich daarnaast ook zorgen over de spreiding van binnensportaccommodaties in het voorgenomen beleid. “Mensen die wonen in West, het centrum en Oost moeten een flinke afstand afleggen om bij een goede sportaccommodatie te komen”, zegt raadslid Maarten Bakker (VVD). “Ondertussen hebben we onze mond vol van preventie en bewegen. Van de ambitie om dé Gelderse sport- en beweegstad te worden komt weinig terecht.” “Hoe gaan we dat gat vullen voor deze stadsdelen”, vraagt Jouke Osinga (GroenLinks) zich af. “Hoe dichterbij de sportaccommodatie is, hoe sneller mensen ervan gebruik gaan maken, immers.” Meerdere van de huidige gymzalen zijn echter verouderd. Hiervan wordt onderzocht of renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw of sluiting nodig is. Zo ligt het in de lijn der verwachting dat twee verouderde gymzalen in Grootstal en Hatertse Hei vervangen worden door één nieuwe bij de uitbreiding van basisschool Hidaya. Velthuis: “We zullen altijd offers moeten maken qua bereikbaarheid. Een factor die ook meespeelt daarbij is welke sport in welke hal wordt beoefend. Maar we gaan zeker oude hallen vervangen voor nieuwe of ze opknappen.”

Amendementen en moties

De gemeenteraad gaat 28 april verder in debat over dit thema. VVD, GroenLinks en CDA hebben al aangegeven amendementen of moties te overwegen met betrekking tot topsport en spreiding van binnensportaccommodaties.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7