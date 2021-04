'Nijmegen gaat belabberd om met verleden'

Nijmegen is de oudste stad van Nederland, maar volgens sommige raadsleden is daar weinig van te merken.

Nu de plannen voor de ontwikkeling van het Waalfront gestalte krijgen, is dat een mooie kans om het rijke Romeinse historische verleden duidelijk zichtbaar te maken. Maar dat moet dan wel op een gedegen manier. En niet met een halfslachtige visualisatie zoals de strepen op het Maasplein in het Waterkwartier die eerder doen denken aan een basketbalveld dan aan Romeinse historie, zo betoogde Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen) woensdagavond in de gemeenteraad.

In het gebied waarover de raad sprak zijn eerder de resten van een Romeins badhuis aangetroffen.

Romeins badhuis

Rosalie Thomassen: “Weinigen beseffen zich hoe groot dit badhuis was.” Met een omtrek van zeker 80 bij 80 meter en naar schatting wel 20 meter hoog is dat volgens Thomassen vergelijkbaar met een appartementencomplex van zeven woonlagen. “Een geweldige kans om mensen te laten beseffen hoe immens die eerste stad van Nederland was."

Dat zo’n badhuis niet herbouwd kan worden begrijpt Thomassen. Wethouder Vergunst zei het woensdagavond ook nog eens duidelijk: “We gaan geen dingen nabouwen.” Maar Thomassen pleit voor duidelijkere kaders aan de projectontwikkelaars zodat in elk geval in de bouwstijl verwezen kan worden naar de Romeinse geschiedenis.

Volgens haar zijn de huidige kaders te vaag waardoor het nog alle kanten op kan. Dat vindt ze zonde omdat er in het nieuw te bebouwen gebied kansen liggen om de historie zichtbaar te maken.

Groener, groener, groenst

Eline Lauret (Partij voor de Dieren) vindt dat de plannen niet groen genoeg zijn. Zo wil zij in plaats van groene daken kruidendaken en moeten er nog veel meer bomen bij dan dat er nu voorzien zijn. Dat leidde tot zichtbare irritatie bij wethouder Vergunst. “Voor elke stap die ik zet, wilt u twee stappen extra”, aldus de wethouder die erop wijst dat dit het eerste bouwplan in Nederland is, waarbij natuurinclusief bouwen verplicht is. Wethouder Vergunst: “Tel uw zegeningen.”

De VVD maakt zich vooral zorgen over de bereikbaarheid van het gebied nu de Weurtseweg van een doorgaande route verandert in een fietsroute. De Laan van Nieuw Oostindië zou volgens die partij nooit de functie van doorgaande weg kunnen overnemen. Maar wethouder Vergunst wijst erop dat het juist de bedoeling is om het gebied zo autoluw mogelijk te maken. Uitgangspunt is niet zoals voorheen een bepaald aantal parkeerplaatsen per huishouden, maar de mobiliteit voor de bewoners, zo legde de wethouder uit. Die mobiliteit kan wat hem betreft ook bereikt worden door bijvoorbeeld deelfietsen en openbaar vervoer.

Veertig procent sociale woningbouw

Alle partijen zijn blij dat veertig procent van de woningen in het gebied in het betaalbare segment worden gebouwd. En er is ook lof voor het behoud van het grootste gedeelte van de Honigfabriek en de verschillende culturele functies die daarin een plek krijgen. Op 28 april praat de raad verder over de plannen.