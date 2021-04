Wethouder: “Kerncentrale in Nijmegen uitgesloten, Dodewaard is wel spannend”

Binnen de gemeentegrenzen van Nijmegen komt geen kerncentrale, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). PvdA en GroenLinks stelden hier vragen over naar aanleiding van een brief die de provincie aan gemeentes stuurden over de mogelijkheid van kernenergie in de provincie. In Nijmegen zou het ruimtelijk niet eens mogelijk zijn, en Tiemens verwacht ook niet dat er in de buurgemeentes animo gaat zijn. Maar hoe de gemeente Neder-Betuwe gaat oordelen over een mogelijke herstart van de kerncentrale in Dodewaard is wel spannend, zegt de wethouder.

"Nergens plek in Nijmegen"

Onlangs stuurde de provincie Gelderland, net als andere Nederlandse provincies, een brief aan gemeentes om te polsen of zij ruimte zouden willen bieden aan een kerncentrale. In Nijmegen komt die er in ieder geval niet. “Wij hoeven er niet eens een concreet standpunt over in te nemen, want volgens het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening kan het hier helemaal niet", zegt Tiemens. "Binnen onze gemeente is er namelijk nergens een plek waar in een omtrek van een kilometer geen mensen wonen, en dat is een voorwaarde.”

Buurgemeentes en Dodewaard

In de buurgemeenten komt naar Tiemens verwacht ook geen animo voor een kerncentrale. “Bij de aanbesteding van de regionale energiecontracten in 2016 hebben we gezamenlijk kernenergie uitgesloten als duurzame bron van energie. Daarom hebben we nu ook windmolens en zonneparken voor onze eigen energievoorzieningen. Ik verwacht dat de buurgemeentes bij dat standpunt blijven.” De gemeente Neder-Betuwe, waar de voormalige kerncentrale van Dodewaard staat, is geen onderdeel van dezelfde regio. “Wat die gemeente als antwoord gaat geven en of ze openstaan voor het heropenen van de kerncentrale in Dodewaard, vind ik wel spannend”, zegt de wethouder.

"Toekomstige generaties niet met problemen opzadelen"

Kernenergie kwam aan de orde in verkiezingsdebatten, waarbij door VVD-lijsttrekker Mark Rutte een aantal mogelijke locaties genoemd werden. “Ik vind het wel opmerkelijk dat deze vraag nu weer bovenkomt”, zegt Tiemens. “Vorig jaar nog hebben we de nationale omgevingsvisie vastgesteld. Daar staat in dat nieuwe besluiten toekomstige generaties niet met problemen moeten opzadelen. Bij het opwekken van kernenergie ontstaat kernafval dat verwerkt moet worden. Bovendien is in het huidige tempo de wereldwijde voorraad van uranium binnen 80 jaar op. Als we kerncentrales gaan bijbouwen, is het nog sneller op. Dan is het zeker geen duurzame optie.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7