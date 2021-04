Nijmeegse Red Alert als waarschuwing voor gevaarlijke drugs

In Nijmegen is een campagne gestart om te waarschuwen voor gevaarlijke drugs. Mensen die drugs willen gebruiken kunnen die normaal gesproken al laten testen bij Iriszorg. De instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang verruimt de mogelijkheden hiervoor en start een flyeractie.

De zogenoemde Red Alert van Iriszorg draait om de roze Tesla-pillen. Afgelopen weekend werden na het gebruik van deze pillen zeven Nijmeegse studenten trippend op een brancard afgevoerd. Op flyers die verspreid worden via social media kunnen gebruikers, vooral jongvolwassenen, zien hoe de pil eruitziet en welke risico's eraan kleven.

"Waarschuwing. Gebruik deze pillen absoluut niet!", staat er op de flyer met een duidelijke foto van de roze driehoekige Tesla-pil. Op de flyer valt te lezen dat de pillen verkocht worden als de psychedelische drug 2C-B, maar een zeer hoge dosering DOC bevatten. "Van DOC ga je heel lang (24 uur) en heftig trippen. Gebruik kan leiden tot paniekaanvallen en ziekenhuisopname."

Behalve de waarschuwingsflyers biedt Iriszorg extra mogelijkheden om drugs te laten testen. Wekelijks kunnen mensen op donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur Iriszorg bellen voor een afspraak. Later op de dag mogen ze dan hun spullen brengen naar de drugstestservice. Na het incident van afgelopen weekend waarbij de studenten in het ziekenhuis terechtkwamen na het nemen van Tesla-pillen, kunnen mensen ook op andere momenten een testafspraak maken.

Pil kwijt

"Als gebruikers hun pil komen brengen dan meten we die op en voeren die in in ons systeem", vertelt Irmgard Poelmans. De adviseur preventie van Iriszorg legt uit dat ze de ingeleverde pillen opsturen naar het Trimbosinstituut. Daar onderzoeken ze de bestanddelen in de drug om de gebruiker een week later de uitslag mee te delen. Als het een gevaarlijke of vervuilde drug is dan komt hij in de Red Alert-app, een lijst van extra riskante drugs.

Het Trimbosinstituut raadt drugsgebruikers aan om hun middelen te laten testen. "Waarschijnlijk gaat het om productiefouten die over het hoofd worden gezien”, vertelt onderzoeker Daan van der Gouwe. “Er is geen controle op de drugs, omdat het illegale middelen zijn. Er is geen sprake van een keurmerk of iets dergelijks." Poelmans ziet het gevaar ook. "Drugsgebruik is altijd een risico, wil je geen risico lopen dan moet je geen drugs gebruiken." Voor mensen die toch willen gebruiken is er dan de testmogelijkheid. De pil die je laat testen, krijg je niet meer terug.

Studenten

Naast de extra testmogelijkheden verspreid de verslavingsinstelling dus flyers met een afbeelding van de roze, driehoekige pil op social media. "We richten ons op de doelgroep tussen de 18 en 30 jaar", aldus Poelmans. De stad Nijmegen heeft veel studenten die in de doelgroep vallen. De Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen denken nog na of en hoe ze een bijdrage aan de waarschuwingscampagne kunnen leveren.