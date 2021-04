Annemieke mocht naar het theater: 'Het was zo leuk weer'

Zo gauw ik het hoorde, ben ik meteen gaan kijken wat er in Gelderland te doen is. Met vrienden gingen we voor de coronaperiode regelmatig naar het Posttheater in Arnhem en ja!, die staat erbij. Ik app mijn vrienden en zit op de dag dat de kaartverkoop start met twee laptops en een telefoon klaar. Het lukt! Ik heb vier kaartjes. Meteen krijg ik een link voor de coronatest. Die mag niet bij de GGD of een commerciële teststraat, maar moet via de speciale site testenvoortoegang.nl.

Tranen

We kunnen in Gelredome in Arnhem terecht in de snelteststraat. Ik ben nog nooit getest op corona en het valt me eerlijk gezegd best een beetje tegen. Die wattenstaaf zo diep en zo lang ronddraaiend in mijn neus. Met een tranend oog ('heeft iedereen hoor mevrouw') zeg ik de aardige testmevrouw gedag.

De uitslag van mijn testen-voor-toegang-test. Foto: Omroep Gelderland

Op de terugweg in de auto krijg ik al een sms dat de uitslag is gemaild. Ik kijk thuis meteen: gelukkig: negatief. We kunnen naar het theater! Dát is lang geleden. Met de uitslag van de test, identiteitsbewijs en toegangsbewijs meld ik me bij het Posttheater in Arnhem voor de voorstelling van Beperkt Houdbaar: improvisatieduo Stefan Hendrikx en Andries Tunru.

Flesje fris

Bij de entree moeten we de testuitslag laten zien, mondkapje op en handen ontsmetten. Eén voor één mogen we langs de bar lopen om een flesje fris met rietje te pakken dat klaar staat en dan in de zaal gaan zitten. Met z'n tweetjes naast elkaar. Dan twee legen stoelen en dan mogen onze vrienden gaan zitten. De rij voor en achter ons is leeg. Tijdens de voorstelling mag het mondkapje af.

Publiek tijdens de testvoorstelling in het Posttheater. Foto: Omroep Gelderland

Iedereen in de zaal heeft het erover hoe leuk het is om weer in het theater te zitten. Als de cabaretiers opkomen, barst een enorm applaus los. 'Hé, échte mensen', roepen zij blij tegen een zaal die toch best voelt als gevuld.

Bulderend gelach

We genieten. Het is improvisatietheater, dus het publiek mag meedoen. We moeten locaties roepen of gekke gebeurtenissen. Op de vraag 'wat heb jij dat niemand anders hier heeft' roept een bezoeker: 'een positieve coronatest!'. Bulderend gelach.

Na afloop moeten we mondkapje weer op en één voor één via de nooduitgang meteen de straat op. Dat is even een domper. Maar op straat begint iedereen meteen tegen elkaar te praten hoe heerlijk dit was. "Ik heb zó gelachen", zegt een jonge vrouw tegen een vriendin. Niemand heeft zich onveilig gevoeld. En ik kan dat alleen maar beamen.