IJsbaan wordt gebruikt om op te volleyballen

Het is de eerste week dat de volleyballers weer mogen trainen, en sommige spelers van Heren 1 springen het zand op als koeien die voor het eerst weer de wei in mogen. "Het is heerlijk om weer te mogen trainen", lacht Robert van Esterik. "Natuurlijk zouden we heel graag nu in de zaal spelen, en wedstrijden met publiek hebben, maar nu dat allemaal niet mag, is dit een heel fijn alternatief. We hebben hier gewoon zeventien volleybalvelden tot onze beschikking, prachtig."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De samenwerking is niet zomaar tot stand gekomen. Daar heeft de gemeente een rol in gespeeld. "EVV klopte bij ons aan", legt wethouder Krooneman uit. "Ze hadden geen plek om te trainen. Onze ambtenaren zijn toen rond gaan kijken, en hebben uiteindelijk de IJsclub en EVV met elkaar in contact gebracht." Hij kijkt hoe het herenteam de training begint. "Dan is het mooi te zien dat die gesprekken zo snel tot zo'n mooi resultaat hebben geleid."

Geen schapen, maar volleyballers

Voor de ijsclub is het wel even wennen. "Normaal gesproken staan hier schapen op ons terrein", lacht bestuurslid Stefanie Kasteel. "Die komen later dit jaar nog wel, maar dan alleen voor het gedeelte van de ijsbaan waar geen zand op ligt." Het is voor het eerst dat een andere vereniging gebruik maakt van het terrein van de ijsclub. "Maar het is erg leuk om te zien hoe blij de volleyballers hiermee zijn. Ik kom hier vaak langs tijdens mijn avondwandeling, en gisteren zag ik ook al de jongste teams weer trainen. Dat is erg leuk."

Maar is ze dan niet bezorgd, nu er zand ligt op de ijsbaan? "Daar wordt het ijs inderdaad niet sneller van", lacht ze. "Maar daar hebben we hele duidelijke afspraken over gemaakt. EVV en de gemeente ruimen het zand in september op en de gemeente zaait dan een nieuwe grasmat in. Ik heb me laten vertellen dat dat gras dan nog ruim de tijd krijgt om te groeien, zodat we in december het land weer onder water kunnen laten lopen en er een normale ijsvloer ligt."

Balgevoel vasthouden

De volleyballers maken zich niet druk om de ijsvloer, al is het nu wel koud. "Sommigen van ons spelen op blote voeten, maar het is echt nog wel fris", wijst Van Esterik. "De spieren krijgen met deze temperaturen ook nog wel wat te verduren. Maar het is wel goed om elkaar weer eens te zien, en zeker om weer met de bal bezig te zijn. Als we dan na de zomer weer in de zaal mogen trainen, hebben we in elk geval ons balgevoel nog."

Dan sprint hij weg, om een wedstrijdje te volleyballen tegen een paar ploeggenoten. "In het zand volleyballen is wel zwaarder dan in de zaal", concludeert hij nog.