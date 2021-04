BEKERKOORTS | Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen: 'Finales hebben hun eigen wetten'

In de bekerfinale van zondag wacht Rasmussen ongetwijfeld een drukke avond, dat is op voorhand al wel te voorspellen. Aan de stoere Deen de taak de slimme en behendige aanvallers van Ajax uit te schakelen. Hij begint erbij te lachen als sneeuw en hagel het gure Papendal in korte tijd van een witte laag voorziet. "Ajax heeft echt goede spelers. Het wordt een hele uitdaging voor ons. De kracht en kwaliteiten die ze hebben zijn ons bekend."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bovenop

Al weken vertellen de spelers en trainers dat Vitesse 'zijn eigen spelletje' moet spelen. Niet te veel ontzag tonen voor de aanstaande kampioen zijn de woorden die naar buiten sijpelen. Maar ook stevig en hard de duels ingaan. Rasmussen gniffelt: "Geef je Ajax te veel het initiatief, dan overlopen ze iedere tegenstander. We moeten er bovenop zitten, want anders krijgen ze echt een makkelijke avond."

Witte lijnen

Rasmussen is in dat strijdplan een essentiële schakel. Vitesse zal in De Kuip zeker gedwongen worden tot verdedigen, omdat Ajax altijd de aanval zoekt. De passie die Rasmussen uitstraalt achterin, moet overgenomen worden door zijn teamgenoten. "Het is mentaliteit", weet de linker centrale verdediger van het elftal. "Daar draait alles om. Als ik die witte lijn oversteek het veld op, verandert alles. Dan is het business. Dan telt 90 minuten alleen de overwinning en geef ik alles wat ik in me heb."

Tekst gaat verder onder de foto.

Rasmussen straalt beleving uit bij Vitesse. Foto: BSR Agency/OrangePictures

Artiesten

Het hele seizoen vormt Rasmussen al een sterk duo met Danilho Doekhi. Ze zijn op elkaar ingespeeld en worden gezien als de twee pure mandekkers van Vitesse. "Danilho is iets offensiever dan ik, maar wij zijn de muur die de tegenstander van de goal moet weghouden. Wij begrijpen elkaar op het veld. Wij zijn ook de spelers die ervoor zorgen dat de artiesten in het team mogen opvallen. Iedereen toont daarin zijn beleving. Bij mij ziet het er misschien alleen iets anders uit."

Veiligheid

"Ons niveau zakt eigenlijk nooit door de ondergrens", vindt Rasmussen als hij verder ingaat op zijn samenwerking met Doekhi. "We zijn solide en zorgen in het team voor veiligheid. De basis moet altijd goed zijn en dat is bij ons meestal wel het geval. Hoewel er ook genoeg wedstrijden tussen zaten dit seizoen waarin we absoluut niet tevreden waren", stelt de huurling van Fiortentina.

Fiortentina

Zijn toekomst is nog ongewis. De Arnhemse club zou hem graag houden. "Als wij Europees voetbal halen met Vitesse is het zeker interessant voor mij om nog een jaar te blijven. Wat Fiorentina zegt? Goede vraag. We praten nu niet echt. Dat is meer voor het einde van dit seizoen. Maar ik kan wel zeggen dat ik het bij Vitesse erg goed naar mijn zin heb."

Eer

Natuurlijk gaat Rasmussen uit van winnen zondag tegen Ajax. "Finales zijn bijzondere wedstrijden al heb ik nog nooit een echte grote finale gespeeld. Deze wedstrijden kennen hun eigen wetten en je hebt altijd een kans. Ze zijn onvoorspelbaar en dus ook prachtig. Ik kijk er echt naar uit. We voetballen voor de fans in een entertainment industrie en willen altijd onze fans vermaken. Maar het gaat om winnen, ook al zou dat gebeuren in een saaie wedstrijd. Daarnaast gaat het voor de club en voor ons ook om eer en aanzien. Dat is waar je het als speler voor doet."