Windmolens zonder draagvlak? Druten niet blij met duurzaamheidsplannen

De lokale politiek is druk bezig om de CO2-uitstoot de komende jaren fors terug te dringen. Hoewel de meeste gemeenten weg dachten te komen met het opwekken van zonne-energie, wordt van een paar regio’s verwacht dat zij binnenkort alsnog windmolens overwegen. Zo ook van Druten, waar raadsleden nogal verontwaardigd zijn: ‘Dit proces is ondemocratisch.’

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 uiteindelijk 55% minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990. Onlangs werd de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepubliceerd, die precies beschrijft hoe gemeenten hun steentje bijdragen aan die doelstelling. Een stuk uit dat document leidt nu tot frustratie.

In de RES 1.0 zijn namelijk ‘verkenningsgebieden’ voor extra turbines in kaart gebracht: kansrijke locaties waar windenergie kan worden opgewekt. Een aantal plekken op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen worden nu overwogen. Ook het Land van Maas en Waal is meegenomen, waar Druten onder valt. Daar is de lokale politiek niet te spreken over deze nieuwe toevoeging. “Windmolens zijn voor ons geen noodzaak”, begint Kees Arts, raadslid van Kernachtig Druten. “Bovendien is er geen draagvlak voor onder inwoners.”

‘Ondemocratisch besluit’

Gemeenten hebben in regionaal verband een bod ingediend voor de RES. Daarin staat welke energie ze opwekken om te voldoen aan de klimaatdoelen. Druten is van plan om ruim 80 hectare aan zonnepark te bouwen, waar 24.000 huishoudens mee worden voorzien van stroom. “Windenergie is wat ons betreft niet nodig, omdat we al een flinke bijdrage leveren met zon”, vertelt Arts. “We hebben namelijk maar 8000 huishoudens in Druten. De rest van onze stroom gaat het energienet in.”

Uiterlijk 15 juni moeten gemeenteraden, waterschappen en de provincie instemmen met de RES 1.0. Om te voorkomen dat de lokale politiek straks plannen moet maken waar niemand op zit te wachten, dient Kernachtig Druten volgende week een amendement in. “Dit is een ondemocratisch proces. Niet-Drutenaren prikken nu een punaise in onze gemeente, terwijl we het op onze manier willen doen. Daarom pleiten we ervoor dat de RES ons niet bestempelt als verkenningsgebied.”

Negen turbines in Druten

Ook de Drutense wethouder André Springveld is niet blij met de nieuwe plannen. “De raad wil geen windmolens, dus dan komen die er niet. Wat er volgend jaar na de verkiezingen gebeurt, zien we dan wel weer.” Vooralsnog begint hij in ieder geval niet aan een concreet plan voor windenergie. “Men ziet nu een kans om ongeveer negen turbines langs onze Maas en Waalweg te plaatsen, maar dat zie ik niet zitten.”

De volgende stap in het milieutraject is de RES 2.0, waarvoor de verkenningsgebieden zijn ingevuld. Buurgemeenten maken samen afspraken om de energievoorziening in hun regio te verdelen. Maar een lokaal bestuur dat zelf geen windmolen in de achtertuin hoeft neer te zetten, heeft volgens de wethouder makkelijk praten. “Er zijn stakeholders zoals energiebedrijven en overheden die windmolens willen, die zijn altijd op zoek naar locaties. Daar zit ik ook niet op te wachten.”

