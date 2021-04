Celina is op testvakantie, maar het resort mag ze niet af

Celina is op testvakantie in Rhodos. Foto: Celina Brander

Met het hoofd in de zon en een cocktail in de hand vermaakt Celina Brander uit Steenderen zich optimaal. Ze zit op dit moment met haar moeder op het Griekse eiland Rhodos, waar ze meedoet aan een testvakantie.

"Tot nu toe is het een superfijne vakantie. We zijn heerlijk aan het relaxen bij het zwembad en het weer is fantastisch. Het is ongeveer 20 graden, maar het voelt warmer aan doordat er geen wind is", zo probeert ze ons woensdag jaloers te maken.

'Er is genoeg te doen'

Celina zit met haar moeder en de rest van de gelukkigen op een all-inclusive resort. Daar wordt van alles georganiseerd om de vakantiegangers te vermaken.

"Er was een dartwedstrijd waar allemaal mannen aan meededen, er was gisteravond live-muziek en een sportleraar geeft allemaal lessen 's ochtends. Er is dus genoeg te doen", vertelt Celina. "Daarnaast zijn er ook nog twee zwembaden open, maar daar ben ik nog niet in geweest want het water is erg koud. Ik houd mezelf liever langs de kant, haha."

Voor de vakantiegangers is het fijn dat er vermaak is, want ze mogen niet van het resort af. Dat is onderdeel van de test.

Het complex is niet hermetisch afgesloten, maar Celina is nog niet in de verleiding gekomen om eropuit te trekken. "Er is een slagboom, maar het is niet heel erg beveiligd hoor. Ik heb zelf nog niet geprobeerd te ontsnappen en ik ga ervan uit mijn medereizigers ook niet. We willen de test toch van goede uitslagen voorzien."

Online les

Toch is het niet een en al vakantie voor Celina. "Ik had vanmorgen nog een online les. Ik loop online stage bij een bedrijf in Griekenland. Ik mag er van onze overheid niet heen, maar op deze manier ben ik dan toch nog in Griekenland."

Vanmiddag gaat Celina weer even ontspannen. "Dan ga ik cocktails leren maken, shaken en decoreren. We vermaken ons hier prima."

Luister hier naar het gesprek met Celina op Radio Gelderland.